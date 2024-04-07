Новосибирские спасатели помогли доставить в больницу пациента весом 300 кг

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Днем 6 апреля 52-летнему тяжело больному новосибирцу потребовалась экстренная госпитализация. Из-за большого веса мужчины — 300 килограммов — врачи скорой помощи не смогли справиться самостоятельно.
Спасатели МАСС транспортировали пациента из дома на Переселенческой улице в Октябрьском районе. Спасатели сопроводили пациента и передали врачам.
Всего спасатели за сутки совершили девять выездов.
Сейчас спасатели МАСС активно принимают участие в стабилизации ситуации с паводком. Они проводят мониторинг ледовой обстановки, а также помогают людям, по разным причинам оказавшимся на Оби.