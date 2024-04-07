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Published Сегодня, 07:17

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Новосибирские спасатели помогли доставить в больницу пациента весом 300 кг

Новосибирские спасатели помогли доставить в больницу пациента весом 300 кг

7 апреля 2024, 07:17
Фото: vk.com/mass54
Тяжело больному новосибирцу потребовалась экстренная госпитализация. Но медики «скорой» справиться самостоятельно не смогли.

Днем 6 апреля 52-летнему тяжело больному новосибирцу потребовалась экстренная госпитализация. Из-за большого веса мужчины — 300 килограммов — врачи скорой помощи не смогли справиться самостоятельно.

Спасатели МАСС транспортировали пациента из дома на Переселенческой улице в Октябрьском районе. Спасатели сопроводили пациента и передали врачам.

Всего спасатели за сутки совершили девять выездов.

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Сейчас спасатели МАСС активно принимают участие в стабилизации ситуации с паводком. Они проводят мониторинг ледовой обстановки, а также помогают людям, по разным причинам оказавшимся на Оби.

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