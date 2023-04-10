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Труп 66-летнего мужчины найден в закрытой квартире в Новосибирске – подробности МАСС

10 апреля 2023, 03:14
Фото: 1MI
Спасателей вызвали в дневное время

В Новосибирске в закрытой квартире на Барьерной нашли тело 66-летнего мужчины

В Советском районе Новосибирска в одном из домов в закрытой квартире было найдено тело мужчины, подробности передают в ВК-группе МАСС.

По данным спасателей, инцидент произошел 9 апреля в доме на улице Барьерная в Новосибирске.

В квартире была заблокирована дверь, а мужчина, живущий там, не отзывался.

Было принято решение обеспечить доступ в квартиру. Там было найдено тело 66-летнего мужчины (1957 года рождения). Труп был передан полицейским. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как мигрант зарезал женщину, которая обманула его при покупке машины. Тело нашли только через полгода. 

Тело нашли через полгода: под Новосибирском мигрант зарезал женщину из-за машины
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#Эмилия Губарева#МАСС#Труп#Общество#Город#Новосибирск
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