Труп 66-летнего мужчины найден в закрытой квартире в Новосибирске – подробности МАСС

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
По данным спасателей, инцидент произошел 9 апреля в доме на улице Барьерная в Новосибирске.
В квартире была заблокирована дверь, а мужчина, живущий там, не отзывался.
Было принято решение обеспечить доступ в квартиру. Там было найдено тело 66-летнего мужчины (1957 года рождения). Труп был передан полицейским.
Напомним, ранее мы рассказывали, как мигрант зарезал женщину, которая обманула его при покупке машины. Тело нашли только через полгода.