В октябре 24-летний мужчина решил встретиться с обманувшей его женщиной с целью поговорить о возврате средств. Он отвез ее в лес. Покупатель нашел в машине нож и ударил сибирячку более 80 раз в область жизненно важных органов. По итогу, 44-летняя женщина скончалась, а ее тело нашли только в июле 2022 года.