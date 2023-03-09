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Тело нашли через полгода: под Новосибирском мигрант зарезал женщину из-за машины

9 марта 2023, 09:50
Фото: 1MI
Парень зарезал сибирячку из-за машины

Мигрант зарезал женщину под Новосибирском из-за автомобиля

Под Новосибирском молодой человек убил женщину 80-ю ударами ножом – погибшая продала ему автомобиль и обманула, подробности сообщают в СК региона.

По данным следствия, все произошло летом 2021 года в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Иностранец решил купить автомобиль, нашел объявление через Интернет, встретился с продавщицей, заплатил деньги, но машину так и не получил.

В октябре 24-летний мужчина решил встретиться с обманувшей его женщиной с целью поговорить о возврате средств. Он отвез ее в лес. Покупатель нашел в машине нож и ударил сибирячку более 80 раз в область жизненно важных органов. По итогу, 44-летняя женщина скончалась, а ее тело нашли только в июле 2022 года.

Предполагаемого убийцу нашли и обвинили его в умышленном убийстве, совершенное с особой жестокостью. Уголовное дело рассмотрит суд.

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#Транспорт#Криминал#Происшествия#Город#Погиб#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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