Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
По данным следствия, все произошло летом 2021 года в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Иностранец решил купить автомобиль, нашел объявление через Интернет, встретился с продавщицей, заплатил деньги, но машину так и не получил.
В октябре 24-летний мужчина решил встретиться с обманувшей его женщиной с целью поговорить о возврате средств. Он отвез ее в лес. Покупатель нашел в машине нож и ударил сибирячку более 80 раз в область жизненно важных органов. По итогу, 44-летняя женщина скончалась, а ее тело нашли только в июле 2022 года.
Предполагаемого убийцу нашли и обвинили его в умышленном убийстве, совершенное с особой жестокостью. Уголовное дело рассмотрит суд.