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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Резня в Татарске. Под Новосибирском 23-летний сын зарезал своего отца-пенсионера

28 февраля 2023, 06:44
Фото: СУ СК по региону
Место преступления

Под Новосибирском 23-летний сын зарезал своего отца-пенсионера

В Татарске Новосибирской области произошла кровавая ссора между сыном и отцом, в результате которой погиб пенсионер, подробности сообщают в СУ СК по НСО.

По данным следствия, инцидент произошел 26 февраля 2023 года в частном доме. 23-летний молодой человек пил алкоголь вместе со своим 66-летним отцом.

Между ними произошла ссора, в результате которой парень схватился за нож и начал нанес им удары отцу. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Обвиняемому предъявили обвинение по факту убийства родственника. Злоумышленника задержали. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. С целью установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Напомним, ранее по 11 лет в колонии получили убийцы 22-летнего молодого человека, которого до смерти забили руками и битой. 

#Нож#Погиб#Общество#Криминал#Новосибирская область#Татарск#Эмилия Губарева#Убийство
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