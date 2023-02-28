Резня в Татарске. Под Новосибирском 23-летний сын зарезал своего отца-пенсионера

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
По данным следствия, инцидент произошел 26 февраля 2023 года в частном доме. 23-летний молодой человек пил алкоголь вместе со своим 66-летним отцом.
Между ними произошла ссора, в результате которой парень схватился за нож и начал нанес им удары отцу. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Обвиняемому предъявили обвинение по факту убийства родственника. Злоумышленника задержали. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. С целью установления причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, ранее по 11 лет в колонии получили убийцы 22-летнего молодого человека, которого до смерти забили руками и битой.