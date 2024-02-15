atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Дети гуляли по льду

Пятеро детей гуляли по льду в Новосибирске — школьников выводили на берег спасатели

15 февраля 2024, 04:09
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Дети гуляли по льду

Пятеро детей гуляли по опасному льду в Новосибирске

В Новосибирске спасатели МАСС вывели пятерых детей на берег со льда на Оби и провели с ними профилактическую беседу.

В среду, 14 февраля, спасатели помогли пятерым детям, которые гуляли на льду Оби, вернуться на берег.

Дежурному МАСС очевидцы сообщили, что на акватории реки Обь были замечены несколько детей, ходящих по льду возле полыньи. На место прибыла команда спасателей.

Школьников вывели со льда и провели с ними беседу о правилах безопасности на замерзшей поверхности.

Напомним, ранее школьники пошутили, позвонив спасателям и сообщив, что по льду в одиночестве бродит ребенок.

Ребенок на льду: школьники разыграли по телефону спасателей в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Выезжать на лед запретили автомобилистам в Новосибирской областиДевушка провалилась под лед Оби в Новосибирске
#Дети#Спасатели#Эмилия Губарева#Лед
Подпишитесь
«Наливайки» могут запретить в Новосибирской области
Вчера, 07:55
Новосибирцы в чатах пересылают сообщения о побеге вооруженного зека
Сегодня, 01:29
Стало известно, что построят на месте сгоревшего здания МВД в Новосибирске
Сегодня, 01:37
Конкурс по назначению мэра объявили в Новосибирске
Вчера, 06:28
Новосибирские полицейские проверят женщину, назвавшую таксиста «мразью»
Вчера, 12:40
Самолет кружит в небе над Новосибирском несколько часов
Сегодня, 02:17