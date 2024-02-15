Пятеро детей гуляли по льду в Новосибирске — школьников выводили на берег спасатели

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
В среду, 14 февраля, спасатели помогли пятерым детям, которые гуляли на льду Оби, вернуться на берег.
Дежурному МАСС очевидцы сообщили, что на акватории реки Обь были замечены несколько детей, ходящих по льду возле полыньи. На место прибыла команда спасателей.
Школьников вывели со льда и провели с ними беседу о правилах безопасности на замерзшей поверхности.
Напомним, ранее школьники пошутили, позвонив спасателям и сообщив, что по льду в одиночестве бродит ребенок.