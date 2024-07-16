Помощь спасателей потребовалась любителям переплывать реку в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Инцидент случился 15 июля на реке Обь. Трое молодых парней, которым 19 лет переплыли на островок на пляже «Бугринский». Правда вернуться они уже не смогли.
У них не было сил вернуться обратно. Отчаявшись, они начали звать на помощь. С острова их уже эвакуировали спасатели.
С парнями провели беседу, ведь такое «приключение» могло обернуться несчастным случаем. Например, они не учли ряд факторов, таких как скорость течения, погодные условия и свои силы.