В Новосибирской области утонули еще двое детей в водоемах

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
«Увеличивается число происшествий на водных объектах. За прошедшую неделю утонули 9 человек, включая 2 детей», — сообщил Банников на оперативном совещании в правительстве 17 июля.
Купания закончились гибелью для детей и взрослых в реках, находящихся в Куйбышеве, Барабинске, Новосибирске, Чанах и Тогучине. Погибшие школьники плавали без присмотра взрослых на пляжах, где не дежурили спасатели.
Две недели назад в акваториях региона утонули трое детей и четверо взрослых. За несовершеннолетними тоже не уследили родители.