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В Новосибирской области утонули еще двое детей в водоемах

17 июля 2023, 08:25
Фото: 1MI
Дети стали чаще тонут в река Новосибирской области
Двое детей и семеро взрослых утонули в реках Новосибирской области за прошлую неделю. Об этих трагедиях рассказал сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Константин Банников.
«Увеличивается число происшествий на водных объектах. За прошедшую неделю утонули 9 человек, включая 2 детей», — сообщил Банников на оперативном совещании в правительстве 17 июля.

Купания закончились гибелью для детей и взрослых в реках, находящихся в Куйбышеве, Барабинске, Новосибирске, Чанах и Тогучине. Погибшие школьники плавали без присмотра взрослых на пляжах, где не дежурили спасатели.

Две недели назад в акваториях региона утонули трое детей и четверо взрослых. За несовершеннолетними тоже не уследили родители.

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#Алина Шефер#Дети#Утонул#18+#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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