В Бурятии «заморозили» поиски пропавшей туристки из Новосибирска

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:14
«Район поиска полностью приостановлен спасателями, но результатов пока нет. Информации о том, куда идти дальше, тоже нет. Поиски обязательно возобновим, когда появятся новые сведения от местных жителей или полиции», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МЧС по Республике Бурятия.
Группа туристов, среди которых были жители Новосибирской области, перевернулась во время сплава на катамаранах по реке Снежной в Бурятии 6 июля. На следующий день удалось найти пятерых любителей экстрима, еще двое до этого сами рассказали полиции о случившемся. Однако сибирячка Елена Романова до сих пор не найдена.