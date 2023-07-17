В Бурятии «заморозили» поиски пропавшей туристки из Новосибирска

Группа туристов, среди которых были жители Новосибирской области, перевернулась во время сплава на катамаранах по реке Снежной в Бурятии 6 июля. На следующий день удалось найти пятерых любителей экстрима, еще двое до этого сами рассказали полиции о случившемся. Однако сибирячка Елена Романова до сих пор не найдена.