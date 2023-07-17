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В Бурятии «заморозили» поиски пропавшей туристки из Новосибирска

17 июля 2023, 10:11
Фото: pxhere.com
Большую часть туристов удалось спасти
Спасатели из Республики Бурятия временно приостановили поиски новосибирской туристки Елены Романовой. Поиски возобновятся в случае появления новой информации.
«Район поиска полностью приостановлен спасателями, но результатов пока нет. Информации о том, куда идти дальше, тоже нет. Поиски обязательно возобновим, когда появятся новые сведения от местных жителей или полиции», — цитирует «НГС Новосибирск» пресс-службу ГУ МЧС по Республике Бурятия.
Поиски пропавшей туристки из Новосибирска продолжаются в Бурятии пятый день
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Группа туристов, среди которых были жители Новосибирской области, перевернулась во время сплава на катамаранах по реке Снежной в Бурятии 6 июля. На следующий день удалось найти пятерых любителей экстрима, еще двое до этого сами рассказали полиции о случившемся. Однако сибирячка Елена Романова до сих пор не найдена.

В Новосибирске собирают деньги для поисков пропавшей на реке Снежная туристки
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#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#МЧС#Туристы#Поиски
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