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Туристы из Новосибирска рассказали о последствиях ливня на Алтае

9 июля 2023, 10:48
Фото: 1MI
последствия ливня
Сильный ливень на Горном Алтае привел к остановке работы курорта Манжерок, места, где находятся туристические объекты, были затоплены грязью и камнями, а канатная дорога не работает.

Отдыхающие на Алтае жители Новосибирска рассказали о последствиях сильного дождя. Они стали свидетелями природных бедствий. 7 июля курорт Манжерок практически прекратил свою работу из-за непогоды. Места, где находятся туристические объекты, были покрыты грязью и камнями, которые принесла вода, пишет «BFM-Новосибирск».

Из-за последствий сильного дождя не удалось использовать канатную дорогу. Культурно-массовые мероприятия пришлось отложить на следующие выходные.

«Везде вода и потоки грязи — на парковках, тротуарах и дорогах. Во время дождя вода реально шла стеной, и был ужасный шум. Сейчас все пытаются вернуть порядок», — поделились туристы из Новосибирска.
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#Эмилия Губарева#Ливень#Непогода#Город#Новосибирск#Алтай
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