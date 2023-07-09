Туристы из Новосибирска рассказали о последствиях ливня на Алтае

Отдыхающие на Алтае жители Новосибирска рассказали о последствиях сильного дождя. Они стали свидетелями природных бедствий. 7 июля курорт Манжерок практически прекратил свою работу из-за непогоды. Места, где находятся туристические объекты, были покрыты грязью и камнями, которые принесла вода, пишет «BFM-Новосибирск».