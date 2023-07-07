Покупка тура предполагает обеспечение группы всем необходимым снаряжением и сопровождение гидами, которые оценивают вероятность прохождения препятствий и организуют страховку. Однако в водном туризме страховка — не гарантия от трагедии, во многом благополучный исход любого ЧП зависит от действий людей, оказавшихся в воде. И это самая большая проблема: за короткий инструктаж перед началом сплава невозможно добиться от неопытных участников тура четких и слаженных действий при прохождении препятствий, при перевороте и постановке перевернувшегося катамарана в сплавное положение.