Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Сплавы по реке Снежная популярны у туристов еще с советских времен. В целом река относится к 4 категории сложности, что автоматически предполагает наличие у участников опыта водных походов, при этом на пути встречаются препятствия шестой, высшей категории, а так же в принципе непреодолимый для любых средств сплава водопад.
Река течет в труднодоступном месте и заброска к месту начала сплава осуществляется либо на связке грузовика ГАЗ-66 и гусеничного вездехода, либо на вертолете. Так что появление случайных туристов здесь маловероятно. О заброске опытные группы договариваются самостоятельно, подобных предложений в Улан-Удэ, откуда обычно начинается маршрут, достаточно. Однако ряд турфирм предлагает комплексные туры на сплав по Снежной.
Стоимость тура с вертолетной заброской колеблется в районе 130 тысяч рублей с человека, при доставке к месту стапеля наземным транспортом предложения турфирм начинаются от 35 тысяч рублей.
Покупка тура предполагает обеспечение группы всем необходимым снаряжением и сопровождение гидами, которые оценивают вероятность прохождения препятствий и организуют страховку. Однако в водном туризме страховка — не гарантия от трагедии, во многом благополучный исход любого ЧП зависит от действий людей, оказавшихся в воде. И это самая большая проблема: за короткий инструктаж перед началом сплава невозможно добиться от неопытных участников тура четких и слаженных действий при прохождении препятствий, при перевороте и постановке перевернувшегося катамарана в сплавное положение.
Группа туристов из Новосибирска пропала в районе Выдрино, это уже практически устье реки, до впадения в Байкал остается несколько километров. Сплавщики к тому времени уже преодолели все основные препятствия. Возможно, что-то пошло не так при прохождении порога «Серая ямка». Это последнее серьезное препятствие на маршруте, после река приобретает относительно спокойный характер.