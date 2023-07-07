Пустой катамаран новосибирских туристов нашли на бурной реке, но надежда еще осталась

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
На реке Снежная, в районе Стрелки, был замечен катамаран без пассажиров. Видео с пустым судном появилось в Телеграм-канале «Сводка 138 Иркутск».
На записи видно, что катамаран движется по реке без управления. На борту остались привязанные рюкзаки и вещи, людей нет.
Ранее группа из восьми туристов из Новосибирска перевернулась во время сплава. Три человека смогли спастись, но судьба оставшихся пятерых неизвестна. Поиски возобновились на следующий день, 7 июля.
В комментариях пользователи предполагают, что туристы могли выплыть и остаться на ночевку у берега реки. А катамаран просто уплыл после опрокидывания при сплаве.