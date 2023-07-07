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Пустой катамаран новосибирских туристов нашли на бурной реке, но надежда еще осталась

7 июля 2023, 04:52
Фото: 1MI
Поиски продолжаются
На реке Снежная в районе Стрелки обнаружили пустой катамаран, на котором пропали пять туристов из Новосибирска.

На реке Снежная, в районе Стрелки, был замечен катамаран без пассажиров. Видео с пустым судном появилось в Телеграм-канале «Сводка 138 Иркутск».

На записи видно, что катамаран движется по реке без управления. На борту остались привязанные рюкзаки и вещи, людей нет.

Ранее группа из восьми туристов из Новосибирска перевернулась во время сплава. Три человека смогли спастись, но судьба оставшихся пятерых неизвестна. Поиски возобновились на следующий день, 7 июля.

В комментариях пользователи предполагают, что туристы могли выплыть и остаться на ночевку у берега реки. А катамаран просто уплыл после опрокидывания при сплаве.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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