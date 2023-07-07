Как сообщил источник издания, на самом катамаране сразу же вылезли из воды новосибирцы Роман Коротеев и Алексей Мысник, а также Евгений Марченко. Они заметили друг друга на берегу и вызвали спасателей, воспользовавшись телефоном, который взяли у кого-то. Поиски троих продолжаются.