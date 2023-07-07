Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:48
Стало известно, кто исчез на реке в Бурятии: только две девушки были из Новосибирска (Елена Романова и Анастасия Мысник). Еще трое пропавших — жители Ханты-Мансийска и Хакасии.
Среди пяти туристов, которые вчера, 6 июля, пропали во время сплава в Бурятии, не все были из Новосибирска. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По информации МЧС, туристы начали свой путь из поселка Баянгол. Во время сплава их катамараны перевернулись, но три человека сумели спастись.
Как сообщил источник издания, на самом катамаране сразу же вылезли из воды новосибирцы Роман Коротеев и Алексей Мысник, а также Евгений Марченко. Они заметили друг друга на берегу и вызвали спасателей, воспользовавшись телефоном, который взяли у кого-то. Поиски троих продолжаются.
Тем временем следствие начало проверку по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области. По этому делу также заинтересовалась прокуратура.
На ВК-странице Романа Коротеева мы нашли запись, где он искал людей, с которыми будет сплавляться. Известно, что все туристы были с соответствующим опытом.
«Ищем двух участников, чтобы дополнить состав до 8 человек. Едем отдыхать, поэтому идем не спешно, дневки, рыбалка», — писал Роман.