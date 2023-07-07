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В Бурятии продолжаются поиски пропавших при сплаве пяти туристов из Новосибирска

7 июля 2023, 04:06
Фото: 1MI
Поиски продолжаются

В Бурятии спасатели возобновили поиски пропавших при сплаве туристов из Новосибирска

В Бурятии возобновлен поиск пропавших туристов из Новосибирска, которые исчезли во время сплава на катамаранах по реке Снежной.

В Бурятии спасатели продолжают искать пропавших туристов из Новосибирска. Вечером 6 июля пятеро людей исчезли во время сплава на катамаранах по реке Снежной.

Сегодня утром спасатели начали осматривать берега реки, начиная с левого берега, в районе 12 километров выше от моста. Пока нет дополнительной информации о ходе поисков.

Река Снежная протекает через территории Бурятии и Иркутской области. Устье реки находится на границе этих двух регионов. В этом месте расположены населенные пункты: поселок Выдрино на правом берегу и село Выдрино Кабанского района Бурятии ниже по течению. А на левом берегу находится поселок Новоснежная Слюдянского района Иркутской области.

О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной рядом с поселком Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате пятеро туристов пропали, а трое выбрались. Известно, что все пропавшие приехали в Бурятию из Новосибирской области. В настоящее время республиканская прокуратура проводит проверку данного случая.

Туристы из Новосибирска бесследно исчезли во время сплава в Бурятии
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#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Общество#Город#Происшествия#18+#Поиск#Эмилия Губарева
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