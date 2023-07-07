Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В Бурятии спасатели продолжают искать пропавших туристов из Новосибирска. Вечером 6 июля пятеро людей исчезли во время сплава на катамаранах по реке Снежной.
Сегодня утром спасатели начали осматривать берега реки, начиная с левого берега, в районе 12 километров выше от моста. Пока нет дополнительной информации о ходе поисков.
Река Снежная протекает через территории Бурятии и Иркутской области. Устье реки находится на границе этих двух регионов. В этом месте расположены населенные пункты: поселок Выдрино на правом берегу и село Выдрино Кабанского района Бурятии ниже по течению. А на левом берегу находится поселок Новоснежная Слюдянского района Иркутской области.
О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной рядом с поселком Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате пятеро туристов пропали, а трое выбрались. Известно, что все пропавшие приехали в Бурятию из Новосибирской области. В настоящее время республиканская прокуратура проводит проверку данного случая.