О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной рядом с поселком Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате пятеро туристов пропали, а трое выбрались. Известно, что все пропавшие приехали в Бурятию из Новосибирской области. В настоящее время республиканская прокуратура проводит проверку данного случая.