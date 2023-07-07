Туристы из Новосибирска пропали после того, как их катамаран перевернулся во время сплава в Бурятии. Всего на разных лодках было 8 человек. Пять из них пропали, но позже двух нашли: все подробности, что известно.

Продолжается операция по поиску трех людей, которые отправились в путешествие на катамаране. Спасатели обнаружили еще двух туристов из группы новосибирцев, которые пропали 6 июля после переворачивания катамарана. Они сплавлялись по реке Снежная, которая протекает через Бурятию и Иркутскую область. В сообщении от Единой диспетчерской службы Кабанского района Бурятии говорится, что найденные люди живы. В данный момент спасатели продолжают поиски трех оставшихся членов группы, их судьба пока неизвестна. Вспомним, что туристы пропали на реке Снежная во время сплава, когда их катамаран перевернулся. Три человека смогли быстро выбраться на берег, но еще пятерых унесло течением дальше. В связи с произошедшим прокуратура и СК начали проводить параллельные проверки, чтобы выяснить, были ли предоставлены туристам услуги низкого качества. В Бурятии продолжаются поиски пропавших при сплаве пяти туристов из Новосибирска Узнать подробнее Читайте также: Сколько стоит сплав по реке Снежная, где пропали туристы из Новосибирска Туристы из Новосибирска бесследно исчезли во время сплава в Бурятии