Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сотрудники МЧС в Бурятии успешно нашли двух последних пострадавших, которые пропали во время экстремального сплава на реке Снежной. Информация об этом появилась в течение дня 7 июля.
Вся Россия ждала новостей от МЧС, так как судьба последних двух туристов была неизвестна.
Инцидент произошел 6 июля, когда на сплав отправились 8 человек, в том числе многие из Новосибирска. Трое были спасены немедленно, а еще двоих нашли позже.
Говорили, что шансы найти оставшихся трех были очень малы из-за ледяной воды. Поиски возобновились утром 7 июля и завершились успешно.