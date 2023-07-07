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Поиски завершены: все туристы из Новосибирска найдены живыми после сплава в Бурятии

7 июля 2023, 09:36
Все остались живы
В результате поисковых операций последние два пропавших туриста, участвовавшие в экстремальном сплаве на реке Снежной в Бурятии, были найдены живыми.

 

Сотрудники МЧС в Бурятии успешно нашли двух последних пострадавших, которые пропали во время экстремального сплава на реке Снежной. Информация об этом появилась в течение дня 7 июля.

Вся Россия ждала новостей от МЧС, так как судьба последних двух туристов была неизвестна.

Инцидент произошел 6 июля, когда на сплав отправились 8 человек, в том числе многие из Новосибирска. Трое были спасены немедленно, а еще двоих нашли позже.

Говорили, что шансы найти оставшихся трех были очень малы из-за ледяной воды. Поиски возобновились утром 7 июля и завершились успешно.

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Названы имена несчастных туристок из Новосибирска, пропавших во время сплава
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