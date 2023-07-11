В случае с Еленой, есть надежда, что она была хорошо подготовлена и имела необходимые средства. Остальные члены группы правильно экипированы и использовали сигнальную ракетницу, чтобы привлечь внимание спасателей. Кроме того, у них была еда и возможность разжечь костер, что позволило им провести ночь в лесу. Все это может помочь и Елене, и все надеяться, что ее скоро найдут.