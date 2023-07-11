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Поиски пропавшей туристки из Новосибирска продолжаются в Бурятии пятый день

11 июля 2023, 05:47
Фото: 1MI
Туристы сплавлялись по реке
В Бурятии пятые сутки ищут новосибирскую туристку Елену Романову, пропавшую во время сплава по реке Снежной; несмотря на сложные условия и штормовое предупреждение, продолжаются поисковые работы, а родные верят, что она будет найдена живой и невредимой.

В Бурятии уже пять дней идут поиски новосибирской туристки Елены Романовой, которая пропала во время сплава по реке Снежной. ЧП произошло 6 июля, когда восемь туристов перевернулись после водопада Хармын-Дулю во время сплава. Трое человек сразу выбрались на берег, и сообщили об этом МЧС, а остальных нашли на следующий день. Однако о Елене до сих пор нет никакой информации.

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За эти дни были проведены обширные поисковые работы. Акватория озера Байкал и береговая линия реки Снежной были обследованы, а также осуществлены наземные поиски в местности Теплые Озера. Однако результаты пока ничего не дают. Поиск продолжается, но его осложняет объявленное штормовое предупреждение, которое приведет к обильным осадкам и возможному подъему уровня реки.

Тем временем, родные Елены верят, что их дочь будет найдена живой и невредимой. Роман Попков, директор проекта «Выжить любой ценой», рассказал «КП-Новосибирск», есть ли у сибирячки шансы на выживание.

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По словам эксперта, если у туриста нет ничего при себе, ситуация становится гораздо сложнее. Время, которое он может продержаться в лесу без необходимых средств, зависит от погоды, тренировки и физического состояния. Обычно это не более недели. Однако такие факторы, как насекомые, обезвоживание и переутомление, могут серьезно повлиять на состояние человека и усложнить его выживание.

В случае с Еленой, есть надежда, что она была хорошо подготовлена и имела необходимые средства. Остальные члены группы правильно экипированы и использовали сигнальную ракетницу, чтобы привлечь внимание спасателей. Кроме того, у них была еда и возможность разжечь костер, что позволило им провести ночь в лесу. Все это может помочь и Елене, и все надеяться, что ее скоро найдут.

Стоит отметить, что ранее в СМИ была информация (по данным источников), что 7 июля были найдены все туристы. Однако по официальной версии оказалось, что нет.

Поиски завершены: все туристы из Новосибирска найдены живыми после сплава в Бурятии
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