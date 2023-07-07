Пропавшие туристы, колесо обозрения, таксист-извращенец — ТОП недели в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Иркутской области туристы из Новосибирска перевернулись во время сплава на реке Снежная 6 июля. В группе были опытные любители экстремального спорта. Трое человек выплыли сразу же — это жители Новосибирска, которые вышли на связь с помощью телефона, еще троих нашли на следующий день — тоже живыми. Поиски завершились тем, что спасатели нашли всех туристов.
Днем 6 июля на Михайловской набережной заклинило колесо. В кабинках оставались новосибирцы — 19 человек. Спасатели эвакуировали несколько сибиряков с помощью лестницы, другие выбрались самостоятельно, а чтобы достать третьих, пришлось крутить колесо обозрения вручную. Все живы и здоровы, но сильно испуганы.
В Новосибирске таксист пытался изнасиловать женщину прямо в машине — во время поездки. Дама оказалась многодетной матерью и финалисткой конкурса красоты «Миссис Сибирь-2016». Она отмечала свой день рождения в одном из ресторанов города, а затем поехала домой на такси. С ее слов, водитель якобы набросился на нее, порвал платье, но женщина отбилась. Сейчас мужчина арестован.