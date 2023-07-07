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Пропавшие туристы, колесо обозрения, таксист-извращенец — ТОП недели в Новосибирске

7 июля 2023, 14:50
Фото: atas.info
Главные события недели
Новосибирск за неделю: пропали туристы во время сплава; остановилось колесо на Михайловской набережной; таксист чуть ли не изнасиловал финалистку конкурса красоты.

Поиски без вести пропавших туристов в Бурятии

Названы имена несчастных туристок из Новосибирска, пропавших во время сплава
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В Иркутской области туристы из Новосибирска перевернулись во время сплава на реке Снежная 6 июля. В группе были опытные любители экстремального спорта. Трое человек выплыли сразу же — это жители Новосибирска, которые вышли на связь с помощью телефона, еще троих нашли на следующий день — тоже живыми. Поиски завершились тем, что спасатели нашли всех туристов.

Чертово колесо

Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске
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Днем 6 июля на Михайловской набережной заклинило колесо. В кабинках оставались новосибирцы — 19 человек. Спасатели эвакуировали несколько сибиряков с помощью лестницы, другие выбрались самостоятельно, а чтобы достать третьих, пришлось крутить колесо обозрения вручную. Все живы и здоровы, но сильно испуганы.

Таксист-извращенец

«Начал снимать трусы»: в Новосибирске мигрант едва не изнасиловал девушку в такси
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В Новосибирске таксист пытался изнасиловать женщину прямо в машине — во время поездки. Дама оказалась многодетной матерью и финалисткой конкурса красоты «Миссис Сибирь-2016». Она отмечала свой день рождения в одном из ресторанов города, а затем поехала домой на такси. С ее слов, водитель якобы набросился на нее, порвал платье, но женщина отбилась. Сейчас мужчина арестован.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Происшествия#Итоги#Дайджест
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