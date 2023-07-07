В Новосибирске произошел инцидент с колесом обозрения, из-за которого 18 человек и ребенок оказались запертыми внутри. Аттракцион был закрыт после неожиданной остановки. Стоит отметить, что это самое высокое колесо обозрения на Уралом — его высота достигает 67 метров.