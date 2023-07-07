Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:31
В Новосибирске произошел инцидент с колесом обозрения, из-за которого 18 человек и ребенок оказались запертыми внутри. Аттракцион был закрыт после неожиданной остановки. Стоит отметить, что это самое высокое колесо обозрения на Уралом — его высота достигает 67 метров.
Инцидент произошел 6 июля на Михайловской набережной. Семь человек, включая одного ребенка, были эвакуированы с аттракциона. Еще троих пассажиров удалось спасти с помощью лестницы. Четверых людей спасли сотрудники МАСС, которые вручную прокрутили колесо. Еще 12 человек самостоятельно покинули аттракцион.
После происшествия началась проверка по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов. Пострадавшие также решили обратиться в правоохранительные органы для проверки технического состояния колеса обозрения.