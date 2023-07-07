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Сколько людей на самом деле застряли на 67-метровом колесе обозрения в Новосибирске

7 июля 2023, 02:29
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Пострадавших нет
Колесо обозрения заклинило на Михайловской набережной: в кабинах сидели люди. Их эвакуировали с помощью лестницы и не только.

В Новосибирске произошел инцидент с колесом обозрения, из-за которого 18 человек и ребенок оказались запертыми внутри. Аттракцион был закрыт после неожиданной остановки. Стоит отметить, что это самое высокое колесо обозрения на Уралом — его высота достигает 67 метров.

Появились фото эвакуации людей с заклинившего колеса обозрения в Новосибирске
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Инцидент произошел 6 июля на Михайловской набережной. Семь человек, включая одного ребенка, были эвакуированы с аттракциона. Еще троих пассажиров удалось спасти с помощью лестницы. Четверых людей спасли сотрудники МАСС, которые вручную прокрутили колесо. Еще 12 человек самостоятельно покинули аттракцион.

После происшествия началась проверка по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов. Пострадавшие также решили обратиться в правоохранительные органы для проверки технического состояния колеса обозрения.

На самом большом за Уралом колесе обозрения в Новосибирске застряли люди
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Город#Происшествия#Транспорт
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