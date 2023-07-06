Появились фото эвакуации людей с заклинившего колеса обозрения в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
На Михайловской набережной в Новосибирске произошла неприятность — колесо обозрения застряло. В результате этого инцидента оказались запертыми в кабинках несколько горожан. Информацию об этом предоставили в Главном управлении МЧС региона.
В 15:00 поступило сообщение в Центр управления в чрезвычайных ситуациях МЧС России по Новосибирской области о том, что на Михайловской набережной произошла поломка колеса обозрения. Сотрудники экстренных служб тут же выехали на место происшествия.
Оказалось, что в трех заклинивших кабинах остались семь человек. Пожарные с помощью специальной лестницы успешно спасли трех людей, включая одного ребенка. Чтобы освободить остальных четырех человек, спасатели пришлось вручную крутить колесо обозрения.
К счастью, никто не пострадал. Спасательная операция заняла около полутора часов. На место происшествия прибыло 15 человек и было задействовано пять специальных транспортных средств.