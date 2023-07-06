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Появились фото эвакуации людей с заклинившего колеса обозрения в Новосибирске

6 июля 2023, 09:34
Фото: ГУ МЧС по НСО
Людей эвакуировали
Днем 6 июля на Михайловской набережной заклинило колесо обозрения: как выбирались новосибирцы?

На Михайловской набережной в Новосибирске произошла неприятность — колесо обозрения застряло. В результате этого инцидента оказались запертыми в кабинках несколько горожан. Информацию об этом предоставили в Главном управлении МЧС региона.

В 15:00 поступило сообщение в Центр управления в чрезвычайных ситуациях МЧС России по Новосибирской области о том, что на Михайловской набережной произошла поломка колеса обозрения. Сотрудники экстренных служб тут же выехали на место происшествия.

Фото: ГУ МЧС по НСО

Оказалось, что в трех заклинивших кабинах остались семь человек. Пожарные с помощью специальной лестницы успешно спасли трех людей, включая одного ребенка. Чтобы освободить остальных четырех человек, спасатели пришлось вручную крутить колесо обозрения.

К счастью, никто не пострадал. Спасательная операция заняла около полутора часов. На место происшествия прибыло 15 человек и было задействовано пять специальных транспортных средств.

На Михайловской набережной в Новосибирске заклинило колесо обозрения
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск
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