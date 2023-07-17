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Искитимец едва не погиб, перевернувшись на моторке

17 июля 2023, 13:00

В Новосибирской области спасли мужчину, выпавшего из моторной лодкиоторной лодки

В Искитимском районе мужчина едва не погиб, выпав из моторной лодки. Ему помогли спасатели.

Как сообщили «КП-Новосибирск», трагедия едва не произошла в напротив острова Атамановский у села Быстровка в Искитимском районе в минувшую субботу. Резкий порыв ветра и сильная волна опрокинули моторную лодку и мужчина выпал за борт. Держась за мотор, утопающий пытался доплыть до берега, привлекая внимание людей.

Мужчину заметили общественные спасатели Сергей Вазилов и Денис Артамонов. Рискуя своей жизнью, они подплыли к тонущему и совместными усилиями вытащили его на сушу. Позже им удалось спасти моторную лодку. Сейчас здоровью сибиряка ничего не угрожает.

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#Александр Ляхов#Спасатели#Спасение#Происшествия#Новосибирская область
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