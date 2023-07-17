Искитимец едва не погиб, перевернувшись на моторке

Мужчину заметили общественные спасатели Сергей Вазилов и Денис Артамонов. Рискуя своей жизнью, они подплыли к тонущему и совместными усилиями вытащили его на сушу. Позже им удалось спасти моторную лодку. Сейчас здоровью сибиряка ничего не угрожает.