Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Инструктора в костюмах индейцев всем желающим выдали сапы и помогли отплыть от берега — карнавал на сапах стартовал в микрорайоне Европейский берег, чтобы причалить через три часа к пляжу у Заельцовского парка.
Черти, кошки, персонажи сериала «Бумажный дом», хоккеист, колоритная медсестра и египетская царица — краткий перечень персонажей карнавала на воде. Самым неожиданным было увидеть Дед Мороза и Снегурочку — с мешком подарков, которые тоже погрузились на сапы и отчалили вместе с остальными.
«Это пятый ежегодный карнавал на сапах проходит в последнее воскресенье августа как олицетворение конца лета, а на самом деле, любители этого вида спорта катаются по Оби круглый год, потому что есть места, где Обь не замерзает зимой. У нас есть и новогодние заплывы, заплывы на 8 марта и другие праздники» — рассказал президент Федерации сапсерфинга Новосибирской области Евгений Попов.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова посетила это мероприятие, дав напутственное слово всем отплывающим сапсерферам: «Завершение лета должно быть ярким!». Спортсменов на воде сопровождали инструктора и спасатели.
Здесь есть как новички-любители, так и спортсмены, которые далеко не первый раз встают на сап. Родители отправляются в трехчасовое путешествие с детьми: «Я уже несколько раз ходила на сапах, стою довольно уверенно, но в карнавале участвую первый раз. Для сына это второй заплыв», — рассказывает женщина в блестящем платье, которая пришла на карнавал с сыном в костюме и маске из сериала «Бумажный дом».
Сегодня участники карнавала отправились по новой для сапсерферов дистанции — до Заельцовского парка, где их будет ждать обед.
В апреле этого года женщина на сапе спасла тонущего в Оби мальчика.