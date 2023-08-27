atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Карнаваль

Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото

27 августа 2023, 05:06
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Карнаваль
Более 100 человек в ярких карнавальных костюмах стартовали на сапбордах от Европейского берега в сторону Заельцовского парка в Новосибирске.

Куда плыть, знают индейцы

Инструктора в костюмах индейцев всем желающим выдали сапы и помогли отплыть от берега — карнавал на сапах стартовал в микрорайоне Европейский берег, чтобы причалить через три часа к пляжу у Заельцовского парка.

Колоритная медсестра и другие персонажи карнавала на сапах в Новосибирске.Колоритная медсестра и другие персонажи карнавала на сапах в Новосибирске.
Колоритная медсестра и другие персонажи карнавала на сапах в Новосибирске.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Дед Мороз и Снегурочка — что в мешке с подарками?

Черти, кошки, персонажи сериала «Бумажный дом», хоккеист, колоритная медсестра и египетская царица — краткий перечень персонажей карнавала на воде. Самым неожиданным было увидеть Дед Мороза и Снегурочку — с мешком подарков, которые тоже погрузились на сапы и отчалили вместе с остальными.

Карнавал на сапбордах в Новосибирске.Карнавал на сапбордах в Новосибирске.
Карнавал на сапбордах в Новосибирске.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

С каждым годом участников все больше

«Это пятый ежегодный карнавал на сапах проходит в последнее воскресенье августа как олицетворение конца лета, а на самом деле, любители этого вида спорта катаются по Оби круглый год, потому что есть места, где Обь не замерзает зимой. У нас есть и новогодние заплывы, заплывы на 8 марта и другие праздники» — рассказал президент Федерации сапсерфинга Новосибирской области Евгений Попов.

Евгений Попов - президент Федерации сапсерфинга НСО.Евгений Попов - президент Федерации сапсерфинга НСО.
Евгений Попов - президент Федерации сапсерфинга НСО.
Фото: atas.info

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова посетила это мероприятие, дав напутственное слово всем отплывающим сапсерферам: «Завершение лета должно быть ярким!». Спортсменов на воде сопровождали инструктора и спасатели.

Карнавал на сапах в Новосибирске.Карнавал на сапах в Новосибирске.
Карнавал на сапах в Новосибирске.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Здесь есть как новички-любители, так и спортсмены, которые далеко не первый раз встают на сап. Родители отправляются в трехчасовое путешествие с детьми: «Я уже несколько раз ходила на сапах, стою довольно уверенно, но в карнавале участвую первый раз. Для сына это второй заплыв», — рассказывает женщина в блестящем платье, которая пришла на карнавал с сыном в костюме и маске из сериала «Бумажный дом».

Карнавал на сапах в Новосибирске.Карнавал на сапах в Новосибирске.
Карнавал на сапах в Новосибирске.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Сегодня участники карнавала отправились по новой для сапсерферов дистанции — до Заельцовского парка, где их будет ждать обед.

Карнавал на сапбордах в Новосибирске.Карнавал на сапбордах в Новосибирске.
Карнавал на сапбордах в Новосибирске.Карнавал на сапбордах в Новосибирске.
Карнавал на сапах в Новосибирске.Карнавал на сапах в Новосибирске.
Карнавал на сапах в Новосибирске в микрорайоне Европейский берегКарнавал на сапах в Новосибирске в микрорайоне Европейский берег
Карнавал на сапбордах в Новосибирске по маршруту Европейский берег - Заельцовский паркКарнавал на сапбордах в Новосибирске по маршруту Европейский берег - Заельцовский парк
Карнавал на сапбордах в Новосибирске.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
В Новосибирске женщина во время сап-серфинга спасла тонущего мальчика в Оби
Узнать подробнее

В апреле этого года женщина на сапе спасла тонущего в Оби мальчика.

Читайте также:
Вонючую белую пену обнаружили в поселке под НовосибирскомВ Новосибирске вода в Оби опустилась ниже критической отметкиСамые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Развлечения#Река Обь#Карнавал
Подпишитесь
ТОП-10 фото с исторического фестиваля «Княжий двор» в Новосибирске
Вчера, 12:47
«Нас пороли — мы выросли людьми»: новосибирцы поддержали отца, избившего сына ремнем
Вчера, 13:28
В Новосибирской области потратят 5 млрд рублей на курорт «Речкуновский»
Вчера, 05:50
Новосибирский зоопарк им. Шило празднует день рождения: 76 лет со дня основания
Сегодня, 03:05
Пригожин на продажу: растет популярность мерча с изображением главы ЧВК «Вагнер»
Вчера, 03:37
Суд обязал в течение месяца отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске
Вчера, 08:22