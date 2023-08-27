Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото

Здесь есть как новички-любители, так и спортсмены, которые далеко не первый раз встают на сап. Родители отправляются в трехчасовое путешествие с детьми: «Я уже несколько раз ходила на сапах, стою довольно уверенно, но в карнавале участвую первый раз. Для сына это второй заплыв», — рассказывает женщина в блестящем платье, которая пришла на карнавал с сыном в костюме и маске из сериала «Бумажный дом».