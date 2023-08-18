Вонючую белую пену обнаружили в поселке под Новосибирском

Жители отмечают, что труба идет с улиц Штормовая и Самаркандская. Рыбаки отмечают, что в окрестностях валяется много дохлой рыбы. Люди снимают все это на видео, выставляют в социальных сетях, но реакции нет. Женщины, оставившие сообщение об этом экологическом нарушении, сообщают, что зловонная жидкость вытекает из трубы уже больше недели, вода у берега возле трубы покрыта пеной.

Обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не принесло результатов, там рассказали, что объект контролируется федеральным надзором. Соответственно, обращение нужно писать в Росприроднадзор. Как сообщает НДН.инфо, оперативного ответа получить в этой инстанции тоже не удалось.