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Труп непонятного животно плавает в пене в Оби.

Вонючую белую пену обнаружили в поселке под Новосибирском

18 августа 2023, 05:46
Фото: НДН.инфо
Труп непонятного животно плавает в пене в Оби.
Жители Огурцово обнаружили трубу, из которой в Обь стекает зловонная жидкость. Рядом со сливом плавает дохлая рыба, а также неподалеку в воде лежит труп собаки.

Новосибирцы в социальных сетях сообщают, что рядом с Огурцово в воде плавает труп неизвестного животного, возможно собаки, а самое главное — в этом же районе в воду Оби и Обского водохранилища стекает из трубы зловонная жидкость, сообщает НДН.инфо.

Жители отмечают, что труба идет с улиц Штормовая и Самаркандская. Рыбаки отмечают, что в окрестностях валяется много дохлой рыбы. Люди снимают все это на видео, выставляют в социальных сетях, но реакции нет. Женщины, оставившие сообщение об этом экологическом нарушении, сообщают, что зловонная жидкость вытекает из трубы уже больше недели, вода у берега возле трубы покрыта пеной.
Обращение в Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не принесло результатов, там рассказали, что объект контролируется федеральным надзором. Соответственно, обращение нужно писать в Росприроднадзор. Как сообщает НДН.инфо, оперативного ответа получить в этой инстанции тоже не удалось.

В Новосибирской области эколог рассказал о местах, где лучше не собирать грибы.

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#Ольга Храмушкина#Экология#Река Обь#Слив отходов#Новосибирск#Новосибирская область
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