atas.info
ГлавноеВсе новости

Карнавал

Выбрать дату
Январь
Проезд в центре Новосибирска закрыли из-за карнавального шествия
В центре Новосибирска 3 января закрыто движение на Красном проспекте и некоторых смежных улицах из-за проведения карнавального шествия с ростовыми куклами.
3 января, 05:57
Декабрь 2023
В Новосибирске из-за карнавала игрушек перекроют Красный проспект
27 декабря 2023, 06:38
В мэрии рассказали, какие улицы закроют на Новый год в Новосибирске
Администрация Новосибирска назвала улицы, которые будут закрыты во время новогодних праздников.
25 декабря 2023, 05:29
Август 2023
Дед Мороз, Индейцы и Элвис: карнавальный заплыв на сапах — 10 лучших фото
27 августа 2023, 05:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика