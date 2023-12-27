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Published Сегодня, 06:38

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В Новосибирске закроют Красный проспект

В Новосибирске из-за карнавала игрушек перекроют Красный проспект

27 декабря 2023, 06:38
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирске закроют Красный проспект

В Новосибирске закроют центр города из-за карнавального шествия

В Новосибирске 3 января пройдет карнавальное шествие новогодних персонажей. В связи с этим центр города будет перекрыт.

Как сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска, 3 января с 10.00 утра до 21.00 вечера, будет перекрыт Красный проспект (участок от дома №15 до дома №25), улица Максима Горького (участок «Советская — Серебренниковская»), Депутатская (участок «Серебренниковская — Красный проспект»), Октябрьская магистраль («Серебренниковская — Красный проспект») и Орджоникидзе (участок «Мичурина — Советская»).

Также с 06.00 2 января до 22.00 4 января введут ограничение движения в районе парковки по Красному проспекту, 25.

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Ограничения не распространяются на карнавальный транспорт, автомобили «скорой помощи», полиции, спецслужб и коммунальных организаций.

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