В Новосибирске из-за карнавала игрушек перекроют Красный проспект

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Как сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска, 3 января с 10.00 утра до 21.00 вечера, будет перекрыт Красный проспект (участок от дома №15 до дома №25), улица Максима Горького (участок «Советская — Серебренниковская»), Депутатская (участок «Серебренниковская — Красный проспект»), Октябрьская магистраль («Серебренниковская — Красный проспект») и Орджоникидзе (участок «Мичурина — Советская»).
Также с 06.00 2 января до 22.00 4 января введут ограничение движения в районе парковки по Красному проспекту, 25.
Ограничения не распространяются на карнавальный транспорт, автомобили «скорой помощи», полиции, спецслужб и коммунальных организаций.