В Новосибирске из-за карнавала игрушек перекроют Красный проспект

Как сообщили в пресс-центре администрации города Новосибирска, 3 января с 10.00 утра до 21.00 вечера, будет перекрыт Красный проспект (участок от дома №15 до дома №25), улица Максима Горького (участок «Советская — Серебренниковская»), Депутатская (участок «Серебренниковская — Красный проспект»), Октябрьская магистраль («Серебренниковская — Красный проспект») и Орджоникидзе (участок «Мичурина — Советская»).