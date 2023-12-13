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На парковку будет запрещен въезд

Парковку возле площади Ленина закроют в Новосибирске 27 декабря

13 декабря 2023, 02:22
Фото: atas.info
На парковку будет запрещен въезд
27 декабря парковка возле площади Ленина в Новосибирске будет закрыта на несколько часов из-за проведения торжественного мероприятия ко Дню спасателя.

В Новосибирске 27 декабря на несколько часов изменят режим парковки возле площади Ленина. В это время в центре города состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, сообщили в мэрии.

Мероприятие продлится с 07:00 до 10:00 часов. Парковка будет запрещена с 06:00 и продолжится до окончания события на Красном проспекте, 25.

ГИБДД будет контролировать соблюдение временных ограничений парковки и обеспечивать безопасность дорожного движения во время проведения мероприятия.

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#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Парковка#Эмилия Губарева#Площадь Ленина
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