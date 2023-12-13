Парковку возле площади Ленина закроют в Новосибирске 27 декабря

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
В Новосибирске 27 декабря на несколько часов изменят режим парковки возле площади Ленина. В это время в центре города состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя, сообщили в мэрии.
Мероприятие продлится с 07:00 до 10:00 часов. Парковка будет запрещена с 06:00 и продолжится до окончания события на Красном проспекте, 25.
ГИБДД будет контролировать соблюдение временных ограничений парковки и обеспечивать безопасность дорожного движения во время проведения мероприятия.