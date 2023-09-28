Парковка на площади Ленина в Новосибирске станет платной со 2 октября

В дополнение к этому, администрация напомнила, что начиная с 3 октября, по техническим причинам водители не смогут оплатить парковку на Красном проспекте через терминал. Однако им будет доступна возможность оплаты через смс-сообщение (на номер 9878), мобильное приложение «Горпарковки» или сайт parking-54.ru.