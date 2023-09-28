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Published Сегодня, 18:36

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Updated Сегодня, 18:38

Парковка будет бесплатной только для инвалидов

Парковка на площади Ленина в Новосибирске станет платной со 2 октября

28 сентября 2023, 18:36
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Парковка будет бесплатной только для инвалидов
В Новосибирске меняются правила парковки на улице Ленина. С начала следующей недели она станет платной.

Со 2 октября, в Новосибирске будет введена платная парковка на площади Ленина. Однако водителям с инвалидностью будет предоставлено исключение из этого правила.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города. Они также обратились к автомобилистам с просьбой соблюдать разметку и ориентироваться на дорожные знаки.

В дополнение к этому, администрация напомнила, что начиная с 3 октября, по техническим причинам водители не смогут оплатить парковку на Красном проспекте через терминал. Однако им будет доступна возможность оплаты через смс-сообщение (на номер 9878), мобильное приложение «Горпарковки» или сайт parking-54.ru.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Парковка#Площадь Ленина#Алина Гурицкая
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