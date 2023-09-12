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Незаконный забор сносят

Незаконный забор сносят на парковке в Новосибирске — владелец пришел с ружьем

12 сентября 2023, 09:52
Фото: Инцидент Новосибирск
Незаконный забор сносят

В Новосибирске сносят незаконный забор на парковке улицы Чапаева

Возле дома, расположенного по адресу улица Чапаева, 7, сегодня происходил снос незаконно установленного ограждения парковки.

По словам одного из свидетелей, на место прибыл владелец данной парковки, держа в руках ружье. После этого появились две полицейские машины, и мужчина убрал ружье.

Сотрудница администрации пояснила, что данный земельный участок был арендован, но в соответствии с правилами на нем запрещено устанавливать ограждение выше 30 сантиметров.

Владелец парковки неоднократно получал предписание об удалении ограждения, но он решил проигнорировать его. В настоящее время ограждение будет демонтировано и отправлено на штрафную стоянку, — рассказал автор фото и видео в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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