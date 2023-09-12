Незаконный забор сносят на парковке в Новосибирске — владелец пришел с ружьем

Владелец парковки неоднократно получал предписание об удалении ограждения, но он решил проигнорировать его. В настоящее время ограждение будет демонтировано и отправлено на штрафную стоянку, — рассказал автор фото и видео в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».