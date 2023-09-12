Незаконный забор сносят на парковке в Новосибирске — владелец пришел с ружьем

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
По словам одного из свидетелей, на место прибыл владелец данной парковки, держа в руках ружье. После этого появились две полицейские машины, и мужчина убрал ружье.
Сотрудница администрации пояснила, что данный земельный участок был арендован, но в соответствии с правилами на нем запрещено устанавливать ограждение выше 30 сантиметров.
Владелец парковки неоднократно получал предписание об удалении ограждения, но он решил проигнорировать его. В настоящее время ограждение будет демонтировано и отправлено на штрафную стоянку, — рассказал автор фото и видео в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».