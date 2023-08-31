В Новосибирске обнаружили поддельный «исторический» забор

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
«Его снимали для очистки от ржавчины и приведения в божеский вид. Забор убрали, столбики остались на месте. А пару недель назад я заметила, что на улице Фрунзе и Мичурина их заменили на дешевый аналог», — цитирует precedent.tv сибирячку Яну.
Девушка считает, что к столбам приваривают уже не оригинальный чугунный забор, а новое изделие из металла, не имеющее ни исторической, ни экономической ценности. По ее мнению, историческую реликвию в центре города якобы подменили.
Исторический чугунный забор был демонтирован в Центральном парке два года назад. Теперь ограждение устанавливают заново.
Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в мэрию города Новосибирска для прояснения обстоятельств инцидента.