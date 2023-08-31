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По мнению сибирячки, забор не является подлинным

В Новосибирске обнаружили поддельный «исторический» забор

31 августа 2023, 12:49
Фото: precedent.tv
По мнению сибирячки, забор не является подлинным
В Новосибирске местная жительница заявила о подмене исторической реликвии. По ее мнению, забор в Центральном парке города не является подлинным.
«Его снимали для очистки от ржавчины и приведения в божеский вид. Забор убрали, столбики остались на месте. А пару недель назад я заметила, что на улице Фрунзе и Мичурина их заменили на дешевый аналог», — цитирует precedent.tv сибирячку Яну.

Девушка считает, что к столбам приваривают уже не оригинальный чугунный забор, а новое изделие из металла, не имеющее ни исторической, ни экономической ценности. По ее мнению, историческую реликвию в центре города якобы подменили.

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Исторический чугунный забор был демонтирован в Центральном парке два года назад. Теперь ограждение устанавливают заново.

Корреспондентом Atas.info отправлен запрос в мэрию города Новосибирска для прояснения обстоятельств инцидента.

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#Новосибирск#Память#История#Реставрация#Александр Ляхов
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