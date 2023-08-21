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Улица Ленина была пешеходной два месяца

Губернатор поддержал идею сделать улицу Ленина пешеходной в Новосибирске

21 августа 2023, 05:18
Фото: atas.info
Улица Ленина была пешеходной два месяца
Андрей Травников заявил, что поддержит создание пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.

Глава Новосибирской области Андрей Травников, выразил свою поддержку инициативе о создании пешеходной улицы Ленина. Он отметил, что считает такую зону необходимой в центре города.

Губернатор предложил использовать участок улицы Ленина для этой цели и заявил о своей готовности финансово помочь в реализации проекта. Об этом пишет НГС.

Это не первый раз, когда говорят о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной. Власти города уже пробовали закрывать ее для автомобильного движения во время новогодних праздников и Дня города. Многим жителям Новосибирска такой формат понравился, и все больше людей выступают за изменение статуса этой улицы.

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#Губернатор#Пешеходная улица#Ленина#Центр города#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт#Эмилия Губарева
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