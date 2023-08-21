Губернатор поддержал идею сделать улицу Ленина пешеходной в Новосибирске

Это не первый раз, когда говорят о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной. Власти города уже пробовали закрывать ее для автомобильного движения во время новогодних праздников и Дня города. Многим жителям Новосибирска такой формат понравился, и все больше людей выступают за изменение статуса этой улицы.