Губернатор поддержал идею сделать улицу Ленина пешеходной в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Глава Новосибирской области Андрей Травников, выразил свою поддержку инициативе о создании пешеходной улицы Ленина. Он отметил, что считает такую зону необходимой в центре города.
Губернатор предложил использовать участок улицы Ленина для этой цели и заявил о своей готовности финансово помочь в реализации проекта. Об этом пишет НГС.
Это не первый раз, когда говорят о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной. Власти города уже пробовали закрывать ее для автомобильного движения во время новогодних праздников и Дня города. Многим жителям Новосибирска такой формат понравился, и все больше людей выступают за изменение статуса этой улицы.