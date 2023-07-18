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Мэр Локоть запустил опрос о судьбе пешеходной улицы Ленина в Новосибирске

18 июля 2023, 07:03
Фото: atas.info
Улицу Ленина хотят видеть пешеходной новосибирцы
Мэр Новосибирска проводит опрос о судьбе пешеходной улицы Ленина, предварительные результаты которого показывают, что горожанам нравится такой формат их любимой улицы.

Мэр города Новосибирска, Анатолий Локоть, решил спросить у жителей мнение о возможном превращении улицы Ленина в пешеходную зону. Опрос был запущен в Телеграм-канале градоначальника.

С 2017 года улица Ленина уже периодически закрывается для автомобилей во время городских праздников. Летом 2023 года, перед крупным празднованием Дня города, участок улицы от Советской до площади Ленина также был признан пешеходной зоной, чтобы провести Международный фестиваль цветов. И после этого было решено продолжить оставить улицу закрытой для автомобилей до конца июля.

Теперь решается вопрос о том, стоит ли полностью запретить движение автомобилей по улице Ленина. Предварительные результаты голосования показывают, что горожанам нравится пешеходный формат улицы.

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#Эмилия Губарева#Ленина#Опрос#Улица Ленина#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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