Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Мэр города Новосибирска, Анатолий Локоть, решил спросить у жителей мнение о возможном превращении улицы Ленина в пешеходную зону. Опрос был запущен в Телеграм-канале градоначальника.
С 2017 года улица Ленина уже периодически закрывается для автомобилей во время городских праздников. Летом 2023 года, перед крупным празднованием Дня города, участок улицы от Советской до площади Ленина также был признан пешеходной зоной, чтобы провести Международный фестиваль цветов. И после этого было решено продолжить оставить улицу закрытой для автомобилей до конца июля.
Теперь решается вопрос о том, стоит ли полностью запретить движение автомобилей по улице Ленина. Предварительные результаты голосования показывают, что горожанам нравится пешеходный формат улицы.