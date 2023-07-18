С 2017 года улица Ленина уже периодически закрывается для автомобилей во время городских праздников. Летом 2023 года, перед крупным празднованием Дня города, участок улицы от Советской до площади Ленина также был признан пешеходной зоной, чтобы провести Международный фестиваль цветов. И после этого было решено продолжить оставить улицу закрытой для автомобилей до конца июля.