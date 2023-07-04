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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

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В центре Новосибирска спрячут под землю провода на площади Ленина

4 июля 2023, 09:05
Фото: atas.info
Провода торчат со всех сторон
Улица Ленина в Новосибирске станет более привлекательной, так как власти планируют спрятать провода под землю в рамках проекта «Чистое небо», следуя примеру других городов-миллионников.

Власти Новосибирска планируют спрятать под землю свисающие провода в центре города. Об этом сообщил Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики области.

Он отметил, что другие крупные города России уже давно реализуют подобные проекты. Убрав провода под землю, технические решения позволяют создать новое пространство, что значительно улучшает благоустройство территории. Однако такие работы требуют больших финансовых затрат.

Проект «Чистое небо» будет осуществлен и в Новосибирске. Первоначально провода уберут с площади Ленина и улицы Ленина, а затем работы продолжатся в других частях города. Точные сроки начала работ пока неизвестны.

Торчащие проводаТорчащие провода
Торчащие провода
Фото: atas.info
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город
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