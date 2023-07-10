Почему Гришан поднял эту тему? Оказывается, его сын недавно закончил университет в Новосибирске. Когда мэр Магадана проходил по улице Ленина, он был удивлен и спросил: «Почему бы ее не оставить пешеходной?». Локтю пришлось напомнить ему, что эта идея уже обсуждалась в городе несколько лет.