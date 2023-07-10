atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:21

Published Сегодня, 01:21

Modified Сегодня, 01:24

Updated Сегодня, 01:24

Изображение материала

Мэр Магадана предложил сделать улицу Ленина в Новосибирске пешеходной

10 июля 2023, 01:21
Фото: atas.info
Ленина пешеходная второй месяц
Мэр Магадана предложил сделать улицу Ленина в Новосибирске пешеходной, что поддержал мэр Новосибирска Анатолий Локоть и отметил важность создания пешеходных зон в городе.

Мэр Магадана, Юрий Гришан, предложил мэру Новосибирска, Анатолию Локтю, сделать улицу Ленина пешеходной. Об этом сообщил сам градоначальник во время эфира на радиостанции «Городская волна».

Почему Гришан поднял эту тему? Оказывается, его сын недавно закончил университет в Новосибирске. Когда мэр Магадана проходил по улице Ленина, он был удивлен и спросил: «Почему бы ее не оставить пешеходной?». Локтю пришлось напомнить ему, что эта идея уже обсуждалась в городе несколько лет.

Что осталось от фестиваля цветов в Новосибирске после набега вандалов
Узнать подробнее

Во время радиоэфира мэр Новосибирска подчеркнул важность пешеходной зоны, которая уже существует на части улицы Ленина. Ведь концепция благоустройства города Новосибирска заключается в том, чтобы делать его более дружелюбным для жителей.

Действительно, отрезок улицы Ленина, начиная от площади с тем же названием и до улицы Советской, в очередной раз стал пешеходной к 130-летию города. Изначально запрет на движение автотранспорта был запланирован на период с 3 июня по 3 июля, но муниципалитет решил продлить его до 31 июля для проведения эксперимента.

Первые эксперименты с пешеходной зоной на улице Ленина начались пять лет назад, когда мэрия Новосибирска на полтора месяца сделала этот отрезок пешеходным. Мэр настаивает на продолжении этого опыта и, возможно, реализации этой идеи в будущем. И теперь он получил поддержку от Гришана, что дает проекту новую перспективу.

Читайте также:
Точную дату разблокирования движения по улице Ленина назвали в мэрии НовосибирскаВ центре Новосибирска спрячут под землю провода на площади ЛенинаПоявились фото восстановленных цветочных композиций на Ленина в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Улица Ленина#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Копипаст и плагиат: где взяли поздравления с Днем семьи новосибирские чиновники
8 июля, 06:44
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала мужа и всех детей в День семьи
8 июля, 11:18
Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца
8 июля, 00:03
Массовая драка произошла на остановке «Октябрьский универмаг» в Новосибирске
Вчера, 02:25
Жара из Туркмении захлестнет Новосибирск: ожидается до +37
8 июля, 04:27