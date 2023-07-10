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Мэр Магадана, Юрий Гришан, предложил мэру Новосибирска, Анатолию Локтю, сделать улицу Ленина пешеходной. Об этом сообщил сам градоначальник во время эфира на радиостанции «Городская волна».
Почему Гришан поднял эту тему? Оказывается, его сын недавно закончил университет в Новосибирске. Когда мэр Магадана проходил по улице Ленина, он был удивлен и спросил: «Почему бы ее не оставить пешеходной?». Локтю пришлось напомнить ему, что эта идея уже обсуждалась в городе несколько лет.
Во время радиоэфира мэр Новосибирска подчеркнул важность пешеходной зоны, которая уже существует на части улицы Ленина. Ведь концепция благоустройства города Новосибирска заключается в том, чтобы делать его более дружелюбным для жителей.
Действительно, отрезок улицы Ленина, начиная от площади с тем же названием и до улицы Советской, в очередной раз стал пешеходной к 130-летию города. Изначально запрет на движение автотранспорта был запланирован на период с 3 июня по 3 июля, но муниципалитет решил продлить его до 31 июля для проведения эксперимента.
Первые эксперименты с пешеходной зоной на улице Ленина начались пять лет назад, когда мэрия Новосибирска на полтора месяца сделала этот отрезок пешеходным. Мэр настаивает на продолжении этого опыта и, возможно, реализации этой идеи в будущем. И теперь он получил поддержку от Гришана, что дает проекту новую перспективу.