В Новосибирске пешеходную улицу Ленина снова открыли для движения автомобилей

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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В Центральном районе Новосибирска была открыта для движения автотранспорта улица Ленина, которую ранее временно сделали пешеходной в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города.
В конце июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключал возможность продления периода работы улицы Ленина в качестве пешеходной зоны и выразил свое положительное отношение к этому. Глава города считает, что пешеходная улица в центре мегаполиса удобна для горожан и даже сравнил ее со столичным Арбатом.
Однако городским властям не удалось продлить срок действия пешеходной зоны на Ленина. После снятия декораций фестиваля цветов, улица была снова открыта для автомобильного транспорта. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выразила сожаление об этом в своем telegram-канале.