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В Новосибирске пешеходную улицу Ленина снова открыли для движения автомобилей

30 июля 2023, 05:48
Фото: atas.info
Улицу Ленина снова открыли
Улица Ленина в Новосибирске, которая была временно закрыта для движения автотранспорта и сделана пешеходной в честь Дня города, снова открыта для автомобилей.

В Центральном районе Новосибирска была открыта для движения автотранспорта улица Ленина, которую ранее временно сделали пешеходной в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города.

В конце июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключал возможность продления периода работы улицы Ленина в качестве пешеходной зоны и выразил свое положительное отношение к этому. Глава города считает, что пешеходная улица в центре мегаполиса удобна для горожан и даже сравнил ее со столичным Арбатом.

Однако городским властям не удалось продлить срок действия пешеходной зоны на Ленина. После снятия декораций фестиваля цветов, улица была снова открыта для автомобильного транспорта. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выразила сожаление об этом в своем telegram-канале.

В Новосибирске фестиваль цветов на Ленина завершится на выходных
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#Улица Ленина#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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