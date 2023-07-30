В Новосибирске пешеходную улицу Ленина снова открыли для движения автомобилей

В конце июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключал возможность продления периода работы улицы Ленина в качестве пешеходной зоны и выразил свое положительное отношение к этому. Глава города считает, что пешеходная улица в центре мегаполиса удобна для горожан и даже сравнил ее со столичным Арбатом.