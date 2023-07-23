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Демонтаж украшений с улицы Ленина в Новосибирске обойдется в 500 тысяч рублей

23 июля 2023, 04:21
Фото: atas.info
Месяц улица Ленина радовала горожан праздничным оформлением
Муниципалитет подписал договор с компанией, которая приведет улицу в привычный для новосибирцев вид

Мэрия Новосибирска официально заключила договор на демонтаж «цветочных» украшений с улицы Ленина, которую украсили с 130-летию города. За уборку украшений, бетонных блоков и других конструкций заплатят более 508 тысяч рублей, следует из данных портала госзакупок. Так называемый «Фестиваль цветов» заканчивается на улице Ленина в воскресенье, 23 июля.

Украшение улицы для проведения на ней международного фестиваля цветов «Времена года» обошлось более чем в 3,2 млн рублей.

Несколько дней назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть запустил в своем телеграм-канале опрос на тему, стоит ли превратить улицу Ленина в пешеходную зону. Большинство участников опроса ответили на этот вопрос утвердительно.

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#Пешеходная зона#Украшения#Демонтаж#Город#Новосибирск
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