Мэрия Новосибирска официально заключила договор на демонтаж «цветочных» украшений с улицы Ленина, которую украсили с 130-летию города. За уборку украшений, бетонных блоков и других конструкций заплатят более 508 тысяч рублей, следует из данных портала госзакупок. Так называемый «Фестиваль цветов» заканчивается на улице Ленина в воскресенье, 23 июля.