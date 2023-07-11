Новосибирцы перестали воровать цветы с улицы Ленина

Цветочные композиции начали уничтожаться сразу же после начала фестиваля «Время цветов», приуроченного к 130-летию Новосибирска. Вандалы не стеснялись не только обрывать цветы, но и крушить вазоны. Все эти события вызвали небывалый общественный резонанс.