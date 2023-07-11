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Новосибирцы перестали воровать цветы с улицы Ленина

11 июля 2023, 06:47
Фото: atas.info
Новосибирцы стали бережно относиться к цветам

В Новосибирске прекратился цветочный вандализм на улице Ленина.

В Новосибирске прекратился цветочный вандализм на улице Ленина. Цветочные композиции пребывают в целости и сохранности.
«Помните вандализм на Ленина? После этого случая новосибирское общество само себя наказало и наругало. Ни одного цветка не забрали с композиций. Флористы просто в шоке. Горжусь нашими горожанами», — написала в Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова.
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Цветочные композиции начали уничтожаться сразу же после начала фестиваля «Время цветов», приуроченного к 130-летию Новосибирска. Вандалы не стеснялись не только обрывать цветы, но и крушить вазоны. Все эти события вызвали небывалый общественный резонанс.

Стоит отметить, что улица Ленина останется пешеходной до конца июля. Однако временами туда все же заезжают автомобилисты, что раздражает горожан.

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#Новосибирск#Анна Терешкова#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Терешкова#Цветы#Цветочные композиции
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