Новосибирцы перестали воровать цветы с улицы Ленина

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
«Помните вандализм на Ленина? После этого случая новосибирское общество само себя наказало и наругало. Ни одного цветка не забрали с композиций. Флористы просто в шоке. Горжусь нашими горожанами», — написала в Telegram-канале вице-мэр Анна Терешкова.
Цветочные композиции начали уничтожаться сразу же после начала фестиваля «Время цветов», приуроченного к 130-летию Новосибирска. Вандалы не стеснялись не только обрывать цветы, но и крушить вазоны. Все эти события вызвали небывалый общественный резонанс.
Стоит отметить, что улица Ленина останется пешеходной до конца июля. Однако временами туда все же заезжают автомобилисты, что раздражает горожан.