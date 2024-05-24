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Терешкова

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2024
Стало известно, чем займется вице-мэр Новосибирска Терешкова после увольнения
Свой пост оставила заместитель мэра Анна Терешкова, что стало неожиданной новостью для новосибирцев: она поделилась, чем будет заниматься после увольнения.
24 мая, 02:11
«У меня много дел в городе»: Анна Терешкова отреагировала на первоапрельскую шутку
1 апреля в Telegram-канале «Культуръка Новосибирск» решили вспомнить про День смеха и пошутить над Анной Терешковой. Вице-мэра сибирской столицы поздравили с новым назначением.
1 апреля, 07:03
Раритетное фото студенческих лет показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
25 января, 01:41
2023
В Новосибирске с визитом побывал «шефский» экипаж атомной подводной лодки
В Новосибирск прибыла делегация экипажа атомного подводного крейсера «К-573», носящего одноименное с областной столицей название. Они посетили «Музей на набережной».
14 ноября 2023, 13:10
Чтобы уложиться в срок: в Новосибирске начали украшать ели к Новому году
В Новосибирске начали готовиться к Новому году. Главный символ праздника — ели — уже начали украшать гирляндами.
1 ноября 2023, 12:23
Новосибирская мэрия отказалась от переноса «чернобыльской» стелы из Нарымского сквера
В Новосибирске не будут переносить памятник жертвам радиационных катастроф из Нарымского сквера. Мэрия решила отказаться от подобных планов после разговора с представителями Сибирского регионального союза «Чернобыль».
19 июля 2023, 10:46
Новосибирцы перестали воровать цветы с улицы Ленина
11 июля 2023, 06:47
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фотографии своих дочерей на выпускном
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото своих дочерей с выпускного, поздравив их с завершением обучения.
30 июня 2023, 02:57
В Новосибирске открыли самый большой за Уралом скейт-парк возле нового ЛДС
В Новосибирске открыли самый большой скейт-парк за Уралом 19 июня. Вице-мэр Анна Терешкова сообщила об этом в своем Телеграм-канале.
19 июня 2023, 07:34
Новосибирцы смогут бесплатно посещать туалеты в парках
Общественные туалеты в парках Новосибирска планируется сделать бесплатными. Сейчас за посещение нужно платить 50 рублей.
9 июня 2023, 05:51
Десятилетняя сибирячка умудрилась сломать плечо на батуте
Десятилетняя сибирячка получила травму, прыгая на батуте в парке «Арена». Ребенка пришлось отправить в больницу.
3 июня 2023, 11:46
Новосибирцев в День города порадуют громадными соболями
Власти Новосибирска разместили необычный заказ на сайте государственных закупок. Ко Дню города подрядчик обязан доставить две ростовые куклы в виде соболей.
31 мая 2023, 07:45
Вход в новосибирский зоопарк сделают бесплатным
1 июня вход для детей в новосибирский зоопарк сделают бесплатным. Это связано с Международным днем защиты детей.
24 мая 2023, 09:11
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала дочерей-выпускниц элитной гимназии
Дочери-двойняшки вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой окончили элитную гимназию №1. Фотографиями с последнего звонка чиновница поделилась в своем Telegram-канале.
24 мая 2023, 08:17
Экраны стелы «Город трудовой доблести» могут сбоить
В работе экранов стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске возможны сбои. Об этом предупредила вице-мэр Анна Терешкова.
5 мая 2023, 12:29
2022
В Telegram появились новогодние стикеры со снежинкой из Новосибирска
Стикеры «Новосибирск - новогодняя столица России-2023» выпустила мэрия для Telegram. Ими уже активно пользуется в своем чате вице-мэр Анна Терешкова.
19 декабря 2022, 02:36

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