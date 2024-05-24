«У меня много дел в городе»: Анна Терешкова отреагировала на первоапрельскую шутку

1 апреля в Telegram-канале «Культуръка Новосибирск» решили вспомнить про День смеха и пошутить над Анной Терешковой. Вице-мэра сибирской столицы поздравили с новым назначением.