Экраны стелы «Город трудовой доблести» могут сбоить

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
«Уважаемые новосибирцы и гости сибирской столицы! Возможны небольшие технические помехи на экранах. Просим отнестись к этому с пониманием», - написала Терешкова в социальных сетях.
Сбои в работе экранов связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы и установкой нового видеоконтента. 9 мая на стеле будут транслироваться фото участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.