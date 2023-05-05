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Published Сегодня, 12:29

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Экраны стелы «Город трудовой доблести» могут сбоить

5 мая 2023, 12:29
Фото: ВК / Анна Терешкова
Новосибирцев предупредили о сбоях в работе экранов

В Новосибирске возможны сбои экранов стелы «Город трудовой доблести»

В работе экранов стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске возможны сбои. Об этом предупредила вице-мэр Анна Терешкова.

«Уважаемые новосибирцы и гости сибирской столицы! Возможны небольшие технические помехи на экранах. Просим отнестись к этому с пониманием», - написала Терешкова в социальных сетях.

Сбои в работе экранов связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы и установкой нового видеоконтента. 9 мая на стеле будут транслироваться фото участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

40 сильных парней вынесут флаг доблести Новосибирска перед онлайн Бессмертным полком
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#Город#Новосибирск#Анна Терешкова#Александр Ляхов#Стела#Терешкова#9 мая#День Победы#Бессмертный полк 2023
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