40 сильных парней вынесут флаг доблести Новосибирска перед онлайн Бессмертным полком

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
«Новосибирску присвоено звание Города трудовой доблести и это надо увековечить. Поэтому предлагается вынести на площадь имени Ленина полотнище, связанное с этим событием», - рассказала в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы 4 мая в городской администрации руководитель департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.
На площадь Ленина вынесут Знамя Победы и флаг «Новосибирск - Город трудовой доблести». При этом торжественные полотнища будут громадными и для их выноса понадобится физическая сила. Изначально к мероприятию планировалось привлечь только местных курсантов, однако администрацией Новосибирска рассматривается и вариант с участием членов молодежных патриотических организаций, хорошо развитых в физическом плане.
Планируется привлечь сорок человек для первого полотнища и восемьдесят для другого. Атлетов предполагается провести вдоль Красного проспекта перед началом онлайн-трансляции шествия Бессмертного полка.
Однако это не единственный сюрприз от новосибирской мэрии. Перед самым началом трансляции в начале площади имени Ленина разместят хор, который споет песни известного исполнителя композиций на патриотическую тематику Олега Газманова. Возможно исполнение и других песен, репертуар прорабатывается.
Напомним, что в этом году шествие «Бессмертного полка» примет заочный формат. Тем не менее, новосибирцы могут поучаствовать в мероприятии, не выходя на улицу.