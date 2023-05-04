40 сильных парней вынесут флаг доблести Новосибирска перед онлайн Бессмертным полком

На площадь Ленина вынесут Знамя Победы и флаг «Новосибирск - Город трудовой доблести». При этом торжественные полотнища будут громадными и для их выноса понадобится физическая сила. Изначально к мероприятию планировалось привлечь только местных курсантов, однако администрацией Новосибирска рассматривается и вариант с участием членов молодежных патриотических организаций, хорошо развитых в физическом плане.