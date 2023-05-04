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Published Сегодня, 12:46

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40 сильных парней вынесут флаг доблести Новосибирска перед онлайн Бессмертным полком

4 мая 2023, 12:46
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирск готовится к торжествам в День Победы 2023

В Новосибирске перед онлайн-трансляцией Бессмертного полка споет хор и вынесут флаги

Несмотря на онлайн-формат акции Бессмертного полка к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне, перед его началом 9 мая 2023 на главной площади Новосибирска запланированы масштабные мероприятия. С участием хора и десятков крепких молодых людей.
«Новосибирску присвоено звание Города трудовой доблести и это надо увековечить. Поэтому предлагается вынести на площадь имени Ленина полотнище, связанное с этим событием», - рассказала в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы 4 мая в городской администрации руководитель департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.
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На площадь Ленина вынесут Знамя Победы и флаг «Новосибирск - Город трудовой доблести». При этом торжественные полотнища  будут громадными и для их выноса понадобится физическая сила. Изначально к мероприятию планировалось привлечь только местных курсантов, однако администрацией Новосибирска рассматривается и вариант с участием членов молодежных патриотических организаций, хорошо развитых в физическом плане.

Планируется привлечь сорок человек для первого полотнища и восемьдесят для другого. Атлетов предполагается провести вдоль Красного проспекта перед началом онлайн-трансляции шествия Бессмертного полка.

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Однако это не единственный сюрприз от новосибирской мэрии. Перед самым началом трансляции в начале площади имени Ленина разместят хор, который споет песни известного исполнителя композиций на патриотическую тематику Олега Газманова. Возможно исполнение и других песен, репертуар прорабатывается.

Напомним, что в этом году шествие «Бессмертного полка» примет заочный формат. Тем не менее, новосибирцы могут поучаствовать в мероприятии, не выходя на улицу.

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