Стало известно, чем займется вице-мэр Новосибирска Терешкова после увольнения

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
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Анна Терешкова проработала в мэрии десять лет. Она занимала должность начальницы департамента, который отвечает за культуру, спорт и молодежную политику. Работала она в команде уже бывшего мэра Анатолия Локтя.
Заявление об уходе было подписано новым мэром Максимом Кудрявцевым. Точные причины ухода чиновницы из муниципалитета, остаются неизвестными. Однако в администрации города прошли значительные кадровые изменения: уволены несколько начальников разных департаментов и вице-мэры.
Как ранее рассказывала Atas.info Анна Терешкова, она ушла на месяц в отпуск. Чиновница собиралась провести время с мужем и пятью детьми. Она также отметила в беседе с Сиб.фм, что пока не знает, кто займет ее пост, однако выразила надежду, что новый начальник сохранит ее команду, с которой она проработала много лет.