Стало известно, чем займется вице-мэр Новосибирска Терешкова после увольнения

Как ранее рассказывала Atas.info Анна Терешкова, она ушла на месяц в отпуск. Чиновница собиралась провести время с мужем и пятью детьми. Она также отметила в беседе с Сиб.фм, что пока не знает, кто займет ее пост, однако выразила надежду, что новый начальник сохранит ее команду, с которой она проработала много лет.