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Терешкова работала в администрации много лет

Стало известно, чем займется вице-мэр Новосибирска Терешкова после увольнения

24 мая 2024, 02:11
Фото: atas.info
Терешкова работала в администрации много лет
Свой пост оставила заместитель мэра Анна Терешкова, что стало неожиданной новостью для новосибирцев: она поделилась, чем будет заниматься после увольнения.

Анна Терешкова проработала в мэрии десять лет. Она занимала должность начальницы департамента, который отвечает за культуру, спорт и молодежную политику. Работала она в команде уже бывшего мэра Анатолия Локтя.

Заявление об уходе было подписано новым мэром Максимом Кудрявцевым. Точные причины ухода чиновницы из муниципалитета, остаются неизвестными. Однако в администрации города прошли значительные кадровые изменения: уволены несколько начальников разных департаментов и вице-мэры.

Как ранее рассказывала Atas.info Анна Терешкова, она ушла на месяц в отпуск. Чиновница собиралась провести время с мужем и пятью детьми. Она также отметила в беседе с Сиб.фм, что пока не знает, кто займет ее пост, однако выразила надежду, что новый начальник сохранит ее команду, с которой она проработала много лет.

Вице-мэра Анну Терешкову уволил новый мэр Новосибирска
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