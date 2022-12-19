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В Telegram появились новогодние стикеры со снежинкой из Новосибирска

Сегодня, 02:36
Фото: Telegram-канал/Анна Терешкова
Стикеры «Новосибирск - новогодняя столица России-2023» выпустили для Telegram
Стикеры «Новосибирск - новогодняя столица России-2023» выпустила мэрия для Telegram. Ими уже активно пользуется в своем чате вице-мэр Анна Терешкова.

Персонажем стикеров стал главный символ титула – Снежинка. Среди картинок есть «Оливьешечка», «Ничего не успеваю», «Сибирская душа согревает».

Стикеры находятся под хэштегом #ЯСнежинка2023. Их можно получить в Telegram совершенно бесплатно.

Картинки создали специалисты мэрии Новосибирска в рамках проекта «Новогодняя столица России». Реальная снежинка живет в домике на Михайловской набережной, где на неё можно посмотреть.

Напомним, Новосибирске отметит праздник в титуле Новогодней столицы. Ранее Atas.info рассказывал о том, сколько стоит аренда жилья в Новосибирске в новогодние праздники и чем привлекают к нам туристов. 

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Терешкова#Стикеры#Снежинка
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