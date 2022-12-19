В Telegram появились новогодние стикеры со снежинкой из Новосибирска

Персонажем стикеров стал главный символ титула – Снежинка. Среди картинок есть «Оливьешечка», «Ничего не успеваю», «Сибирская душа согревает».
Стикеры находятся под хэштегом #ЯСнежинка2023. Их можно получить в Telegram совершенно бесплатно.
Картинки создали специалисты мэрии Новосибирска в рамках проекта «Новогодняя столица России». Реальная снежинка живет в домике на Михайловской набережной, где на неё можно посмотреть.
Напомним, Новосибирске отметит праздник в титуле Новогодней столицы. Ранее Atas.info рассказывал о том, сколько стоит аренда жилья в Новосибирске в новогодние праздники и чем привлекают к нам туристов.