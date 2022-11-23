Снежинка — символ новогодней столицы России — будет храниться в новосибирском музее

Градоначальник напомнил, что Нижний Новгород передал «эстафетную снежинку» Новосибирску еще в начале года вместе со званием «новогодняя столица» России. С тех пор она хранилась на Михайловской набережной. В течении всего года любой желающий мог ее увидеть на берегу Оби.