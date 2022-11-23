Снежинка — символ новогодней столицы России — будет храниться в новосибирском музее

Мэр города Анатолий Локоть торжественно передал снежинку на открытии выставки «С Новым годом, товарищи!». Церемония состоялась в среду, 23 ноября.
Градоначальник напомнил, что Нижний Новгород передал «эстафетную снежинку» Новосибирску еще в начале года вместе со званием «новогодняя столица» России. С тех пор она хранилась на Михайловской набережной. В течении всего года любой желающий мог ее увидеть на берегу Оби.
«Сейчас настало время передать её в музей, чтобы сохранить память об этом событии. Это настоящее произведение искусства, оно займёт достойное место в коллекции музея», — подытожил Анатолий Локоть.
Помимо снежинки на новогодней выставке можно полюбоваться на елочные игрушки и карнавальные костюмы из разных эпох.
Ранее журналисты Atas.info рассказали о программе празднования Нового года в Новосибирске.