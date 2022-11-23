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Снежинка — символ новогодней столицы России — будет храниться в новосибирском музее

Сегодня, 15:05
Фото: VK-профиль Анатолий Локоть
Анатолий Локоть передает снежинку в музей
Музей на набережной пополнился уникальным экспонатом — филигранной снежинкой, символизирующей статус Новосибирска как «новогодней столицы» страны.

Мэр города Анатолий Локоть торжественно передал снежинку на открытии выставки «С Новым годом, товарищи!». Церемония состоялась в среду, 23 ноября.

Градоначальник напомнил, что Нижний Новгород передал «эстафетную снежинку» Новосибирску еще в начале года вместе со званием «новогодняя столица» России. С тех пор она хранилась на Михайловской набережной. В течении всего года любой желающий мог ее увидеть на берегу Оби.

«Сейчас настало время передать её в музей, чтобы сохранить память об этом событии. Это настоящее произведение искусства, оно займёт достойное место в коллекции музея», — подытожил Анатолий Локоть.

Помимо снежинки на новогодней выставке можно полюбоваться на елочные игрушки и карнавальные костюмы из разных эпох.

Ранее журналисты Atas.info рассказали о программе празднования Нового года в Новосибирске.

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#Общество#Новосибирск#Снежинка#Новогодняя столица России#Анатолий Локоть#Новый год
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