Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу

В этом году Новосибирск получил титул «Новогодняя столица России-2023». По этому поводу власти масштабно преображают главные улицы мегаполиса: украшают здания, деревья гирляндами, световыми шарами и иллюминацией, устанавливают пышные елки на площади Ленина и Михайловской набережной, возводят ледяные и снежные городки. Не удивительно, что на новогодние каникулы в Новосибирск съедутся гости со всей России и из стран ближнего зарубежья.
Свой маленький отпуск туристы начали планировать с начала декабря. Многие посуточные квартиры, как и места в автобусах, электричках и поездах уже забронированы на даты от 31 декабря по 9 января. Но найти варианты для аренды жилья ещё можно – главное не нарваться на мошенников и на недобросовестных арендодателей, которые решили нажиться на празднике.
Сначала журналисту Atas.info удалось найти самую дешевую квартиру на сайте «Авито» - за 1450 рублей в сутки, на ночь с 31 декабря по 1 января. Жилье расположено в самом центре левого берега Новосибирска, на 1 этаже 5-этажного дома, площадью 15 кв.м. Как отмечает владелец, там есть все необходимое для жизни: двуспальная кровать, утюг, холодильник, микроволновка, конфорка, телевизор и стиральная машина.
Этот выгодный вариант за несколько дней просмотрели около 20 тысяч пользователей сервиса, но несмотря на это, квартира продолжает пустовать без брони в новогоднюю ночь. И не без причины.
«Когда мы отправили заявку на внесение предоплаты на проживание с 31 декабря по 3 января, арендодатель на ходу поменял цены. Новые он не переставил в приложении, а написал нам в чат Авито и в ватсап. Суточная цена с 1445 рублей превратилась в 2690 в Новый год. А поддержка сайта нам внятно не смогла объяснить, имеет ли право владелец квартиры так варьировать ценами, когда ему вздумается. Нам было предложено внести предоплату в размере 70% от общей стоимости за эти три дня аренды, а потом на месте с ним разобраться по поводу остальной часть, то есть, владелец вполне мог к нашему приезду придумать другой ценник – а людям деваться будет некуда», - рассказала Atas.info жительница Кузбасса Татьяна, которая хотела провести новогодние праздники в Новосибирске.
Подобная ситуация повторилась при отправлении заявки на бронирование самой дешевой квартиры (на трое суток), опять же, в левобережье города, опубликованной на сайте «Циан». Там указано, что стоимость одного дня проживания в новогоднюю ночь около 1500 рублей, а на деле оказалось в 2 раза дороже – почти 2500 рублей. Сервис прислал следующее сообщение на телефон на шаге внесения предоплаты:
«В этой квартире я жила весной, во время праздничных выходных в честь Дня Победы. Тогда мы платили 1700 рублей в сутки и это за маленькую студию с тараканами. Эти мелкие насекомые повылазили ночью изо всех щелей…Не знаю, как там сейчас, хозяйке мы о них говорили, может потравила. Она, кстати, нам показалась очень дружелюбной, энергичной. Но когда я увидела, как она заломила ценник на эту квартиру в Новый год – обомлела, за что такие деньги? Да и залог удвоенный. Это даже не центр города, где всё украшено», - поделилась читательниц сайта Мария, пожелавшая приехать в Новосибирск из Омска на каникулы.
Примечательно, что почти за эти же деньги наша редакция нашла несколько квартир в самом центре Новосибирска, в 5 минутах от площади Ленина. Правда, ремонт отнюдь не затейливый, но есть всё необходимое для жизни. При этом, через пару домов находится шикарный лофт – самый дорогой в сердце Новогодней столицы (12 000 рублей за сутки).
Также удалось забронировать, спустя несколько часов блужданий по сайтам недвижимости, студию в 15 кв.м. за ту сумму, которая была указана в объявлении изначально. Владелец не стал выставлять свои условия по оплате в обход сервису, с которым сотрудничает. Остается лишь надеяться, что при заезде не попросит доплатить «сверху».
Как оказалось, найти честных арендодателей в Новосибирске, не заламывающих цены для туристов в новогодние праздники, возможно. Реальные цены на квартиры у них начинаются от 3000 рублей за сутки. Евро или дизайнерский ремонт за маленькие деньги в большинстве случаев – обман. Туристов за крупные деньги завлекают прекрасными видами из окон на площадь Ленина, Михайловскую набережную, Первомайский сквер. За маленькие предлагают только квартиры прилично дальше от центра – на Проспекте Маркса, Березовой роще, в Кировском районе.
«Если с незнакомых номеров пишут другие цены в мессенджеры, перед вами, возможно, мошенник. Сообщения могут приходить только от бота сервиса по аренде недвижимости с указанием номера службы поддержки, по которому можно перезвонить и уточнить информацию. Договариваться о сделке с арендодателем лучше в чатах на сайте. Так надежнее, и администраторы могут найти переписку в случае чего. И при онлайн бронировании они не имеют право изменять цену при заезде или выезде клиента в квартиру», - пояснили Atas.info в службе поддержки одного из онлайн сервисов аренды недвижимости в Новосибирске.