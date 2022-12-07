Цены на аренду квартир подскочили к приезду туристов в Новосибирск-Новогоднюю столицу

Как оказалось, найти честных арендодателей в Новосибирске, не заламывающих цены для туристов в новогодние праздники, возможно. Реальные цены на квартиры у них начинаются от 3000 рублей за сутки. Евро или дизайнерский ремонт за маленькие деньги в большинстве случаев – обман. Туристов за крупные деньги завлекают прекрасными видами из окон на площадь Ленина, Михайловскую набережную, Первомайский сквер. За маленькие предлагают только квартиры прилично дальше от центра – на Проспекте Маркса, Березовой роще, в Кировском районе.