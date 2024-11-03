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Аренда

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Ноябрь
Новосибирск возглавил сибирский рейтинг регионов по стоимости аренды жилья
Стоимость арендного жилья в Новосибирске не только резко увеличилась, но и продолжает расти, выяснили аналитики.
3 ноября, 02:22
Октябрь
В Новосибирске здание «Ростелекома» выкупят региональные власти
31 октября, 10:14
Стоимость одного квадратного метра в Новосибирске достигла 146 тысяч рублей
В Новосибирске подсчитали, сколько в среднем стоит один квадратный метр жилья, а также стоимость жилья с разным количеством комнат.
15 октября, 01:46
Сентябрь
Европейцы устали от туристов и готовятся ограничить их поток
Многие жители Чехии полагают, что от путешественников гораздо больше вреда, чем пользы.
3 сентября, 06:50
Август
Новосибирцы стали чаще сдавать квартиры посуточно
За год в Новосибирской области количество квартир, которые можно снять посуточно, выросло на 29%, загородных объектов — на 74%, подсчитали аналитики «Авито Путешествия».
3 августа, 09:09
Июль
Названы вузы Новосибирска, возле которых самое дешевое съемное жилье
26 июля, 08:50
Июнь
Названы районы Новосибирска с самой дешевой арендой жилья
30 июня, 04:09
Льготную ставку аренды вернули новосибирской семье Хныковых, потерявшей ребенка
Депутаты Горсовета внесли изменения в положение о коммерческом найме после прецедента с многодетной семьей Хныковых. Заседание прошло 29 мая, еще несколько дней потребовалось, чтобы оформить документ.
10 июня, 05:45
Май
Цены на аренду жилья резко снизились в Новосибирске
В большинстве российских городов подорожали как однокомнатные, так и двух-, и трехкомнатные квартиры. При этом Новосибирск выбивается из общей тенденции, выяснили аналитики портала «Мир квартир».
19 мая, 02:32
Апрель
Компания депутата Джулая требует в суде 48 млн рублей от мэрии Новосибирска
9 апреля, 09:19
13 тысяч новосибирцев сдают квартиры «вчерную». Как с ними борется налоговая?
Из-за нарушителей налогового законодательства бюджет региона недополучает каждый год 125 млн рублей.
8 апреля, 06:17
Первые электросамокаты появились на улицах в апреле 2024
На улицах Новосибирска начали появляться электросамокаты. Сезон начинается после таяния первого снега. Однако, сервис установил определенные запреты на проезд.
5 апреля, 02:23
Март
МУП «САХ» предоставляет жилье сотрудникам из других городов и регионов
Меры поддержки дают свои плоды. Многие сотрудники имеют стаж работы в МУП «САХ» по 20-40 лет. Здесь работают семьями, есть трудовые династии.
25 марта, 06:43
Февраль
Элитный коттедж в стиле хай-тек продают под Новосибирском за 150 млн
В поселке Мочище под Новосибирском выставлен на продажу роскошный коттедж с элементами хай-тек стиля.
20 февраля, 09:49
МУП «САХ» усилил работу с юрлицами-уклонистами от заключения договоров на вывоз ТБО
С января 2024 года региональный оператор МУП «САХ» начал проверку юридических лиц, которые ведут коммерческую деятельность в нежилых помещениях первых этажей многоквартирных домов.
19 февраля, 06:51
В Новосибирске стадион «Спартак» потребовал 5 млн рублей со школы гимнастики
11 февраля, 04:16
Январь
Травников поручил разобраться, почему гимназия №10 сдавала помещение в аренду
В Новосибирске наблюдается дефицит площадей для образования, отметил губернатор региона. При этом руководство гимназии №10 сдавало часть помещения охранной организации «Абб-Профи».
22 января, 05:00
В Новосибирске резко выросла стоимость аренды квартир
14 января, 05:36
Экстренно севший самолет останется в поле под Новосибирском на несколько лет
Самолет, экстренно севший под Новосибирском, может остаться в поле на несколько лет: авиакомпания взяла участок поля в аренду.
10 января, 06:39
Декабрь 2023
Стоимость аренды «однушек» в Новосибирске выросла на 34,9% в 2023 году
Цены на аренду квартир в Новосибирске повысились на 34,9%, а число объявлений о сдаче в аренду снизилось на 58%.
17 декабря 2023, 13:07

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