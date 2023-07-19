Новосибирская мэрия отказалась от переноса «чернобыльской» стелы из Нарымского сквера

Однако в Сибирском региональном союзе «Чернобыль» резко раскритиковали данную идею. Для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС памятник, установленный в 1996 году, стал особенным. В Вознесенском соборе регулярно служат панихиду по погибшим в радиационных катастрофах, а на наличие мемориала на детской площадке жалоб не поступало. В случае переноса мемориала данные действия могли бы стать кощунственными.