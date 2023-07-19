atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Изображение материала

Новосибирская мэрия отказалась от переноса «чернобыльской» стелы из Нарымского сквера

19 июля 2023, 10:46
Фото: 1MI
Памятная стела останется в Нарымском сквере

В Новосибирске не будут переносить стелу в память о ЧАЭС: ликвидаторов услышали

В Новосибирске не будут переносить памятник жертвам радиационных катастроф из Нарымского сквера. Мэрия решила отказаться от подобных планов после разговора с представителями Сибирского регионального союза «Чернобыль».
«Памятник останется на прежнем месте. Мы прислушались ко мнению и аргументации представителей „Чернобыля“. Работы по благоустройству Нарымского сквера планируется начать в 2024 году», — рассказала «BFM-Новосибирск» вице-мэр Анна Терешкова.

В начале июля стало известно о планах администрации города Новосибирска перенести мемориал памяти жертвам радиационных катастроф из Нарымского сквера. Его планировалось разместить рядом с памятником жертвам политических репрессий на улице 1905 года. За счет этого власти намеревались расширить детскую площадку и не травмировать юных сибиряков столь гнетущим объектом.

В Новосибирске фестиваль цветов на Ленина завершится на выходных
Узнать подробнее

Однако в Сибирском региональном союзе «Чернобыль» резко раскритиковали данную идею. Для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС памятник, установленный в 1996 году, стал особенным. В Вознесенском соборе регулярно служат панихиду по погибшим в радиационных катастрофах, а на наличие мемориала на детской площадке жалоб не поступало. В случае переноса мемориала данные действия могли бы стать кощунственными.

На подсветку Первомайского сквера в Новосибирске направят свыше 13 миллионов
Узнать подробнее
Читайте также:
В центре Новосибирска начали ремонтировать стелу героям ВОВ на Красном проспект
#Анна Терешкова#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Терешкова#Мэрия Новосибирска#Стела#Память
Подпишитесь
В Новосибирском метро установят алкотестеры — правда или фейк?
Сегодня, 10:29
Куда съездить на выходные из Новосибирска: розовое соленое озеро Бурлинское на Алтае
Сегодня, 07:01
В Новосибирске комбат «Веги» Панферов назвал возможное местоположение Суровикина
Вчера, 08:01
В Новосибирске фестиваль цветов на Ленина завершится на выходных
Сегодня, 05:45
Опубликован прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Сегодня, 03:35
Живет в антисанитарии: в Новосибирске 14-летняя школьница родила дочь от уголовника
Сегодня, 02:35