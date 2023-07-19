Новосибирская мэрия отказалась от переноса «чернобыльской» стелы из Нарымского сквера

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
«Памятник останется на прежнем месте. Мы прислушались ко мнению и аргументации представителей „Чернобыля“. Работы по благоустройству Нарымского сквера планируется начать в 2024 году», — рассказала «BFM-Новосибирск» вице-мэр Анна Терешкова.
В начале июля стало известно о планах администрации города Новосибирска перенести мемориал памяти жертвам радиационных катастроф из Нарымского сквера. Его планировалось разместить рядом с памятником жертвам политических репрессий на улице 1905 года. За счет этого власти намеревались расширить детскую площадку и не травмировать юных сибиряков столь гнетущим объектом.
Однако в Сибирском региональном союзе «Чернобыль» резко раскритиковали данную идею. Для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС памятник, установленный в 1996 году, стал особенным. В Вознесенском соборе регулярно служат панихиду по погибшим в радиационных катастрофах, а на наличие мемориала на детской площадке жалоб не поступало. В случае переноса мемориала данные действия могли бы стать кощунственными.