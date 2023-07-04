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В центре Новосибирска начали ремонтировать стелу героям ВОВ на Красном проспекте

4 июля 2023, 02:47
Фото: vk.com/greennsk54
К ремонту уже приступили
В Новосибирске начали ремонт стелы героям войны на Красном проспекте, работы планируется завершить до 20 августа.

В Центральном районе Новосибирска приступили к ремонту памятника героям Великой Отечественной войны. Сообщение об этом появилось на портале «Зеленый Новосибирск».

Памятник, который находится на пересечении Красного проспекта и улицы Сибревкома, будет отремонтирован согласно заключенному договору с подрядчиком. Работы включают в себя восстановление декоративного панно, основания памятника и самой стелы.

Планируется завершить ремонт к 20 августа 2023 года.

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#Эмилия Губарева#Стела#Ремонт#Новосибирск
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