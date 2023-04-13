Как ремонтируют стелу «Штыки» на площади Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске: фото

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Ремонт стелы «Штыки» в центре Кировского района начали еще 5 апреля. Подрядчику по заказу мэрии необходимо привести в порядок бетонное основание памятника и таблички. Также освежить выцветшую краску.
Этим сегодня и занимаются рабочие. До самой вершины объекта они добираются с помощью автокрана.
Отметим, стелу на площади Сибиряков-Гвардейцев (быв. Ефремова) построили в 70-х годах в память о героях гвардейских сибирских дивизий. Три года назад на мемориале установили подсветку.
Завершить ремонтные работы планируют до 1 мая 2023 года.
Напомним, День Победы в 2023 году в Новосибирске планируют отметить у стелы «Город трудовой доблести».