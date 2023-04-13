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Как ремонтируют стелу «Штыки» на площади Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске: фото

13 апреля 2023, 03:52
Фото: atas.info
Рабочие ремонтируют стелу на Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

В Новосибирске ремонтируют стелу «Штыки» на площади Сибиряков-Гвардейцев

Реконструкция стелы «Штыки» идет полным ходом на площади Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске. Как рассказали 13 апреля читатели Atas.info, рабочие уже обрабатывают и окрашивают металлические конструкции.

Ремонт стелы «Штыки» в центре Кировского района начали еще 5 апреля. Подрядчику по заказу мэрии необходимо привести в порядок бетонное основание памятника и таблички. Также освежить выцветшую краску.

Этим сегодня и занимаются рабочие. До самой вершины объекта они добираются с помощью автокрана.

Фото: atas.info

Отметим, стелу на площади Сибиряков-Гвардейцев (быв. Ефремова) построили в 70-х годах в память о героях гвардейских сибирских дивизий. Три года назад на мемориале установили подсветку.

Завершить ремонтные работы планируют до 1 мая 2023 года.

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#Алина Шефер#Стела#Ремонт#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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