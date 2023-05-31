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Новосибирцев в День города порадуют громадными соболями

31 мая 2023, 07:45
Фото: МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ»
Соболей должны доставить ко Дню города

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для доставки ростовых кукол в виде соболей

Власти Новосибирска разместили необычный заказ на сайте государственных закупок. Ко Дню города подрядчик обязан доставить две ростовые куклы в виде соболей.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову, данные объекты символизируют герб города. Ростовые куклы из поролона в человеческий рост появятся на открытии Дня города в 17.00 во время плац-парада.

Заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ». Подрядчик должен доставить куклы не позднее 22 июня. Итоги тендера планируется подвести 31 мая.

Соболей изготовят из поролона и обтянут тканью графитового цвета. При этом лапы выполнят в виде «варежек с коготками», а смотровое окно для аниматора разместят прямо во рту куклы. Рост объектов составит 180 сантиметров.

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