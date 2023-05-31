Новосибирцев в День города порадуют громадными соболями

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на вице-мэра Анну Терешкову, данные объекты символизируют герб города. Ростовые куклы из поролона в человеческий рост появятся на открытии Дня города в 17.00 во время плац-парада.
Заказчиком выступает «Городская дирекция творческих программ». Подрядчик должен доставить куклы не позднее 22 июня. Итоги тендера планируется подвести 31 мая.
Соболей изготовят из поролона и обтянут тканью графитового цвета. При этом лапы выполнят в виде «варежек с коготками», а смотровое окно для аниматора разместят прямо во рту куклы. Рост объектов составит 180 сантиметров.