В Новосибирске с 3 июня улица Ленина станет пешеходной

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на пресс-центр мэрии, улицу Ленина закроют от автомобильного транспорта с 3 июня по 10 июля. Исключение будет сделано только для машин, задействованных в транспортном обеспечении мероприятий в честь 130-летия Новосибирска. Также по улице Ленина смогут проехать машины «скорой помощи», коммунальных и аварийно-спасательных служб.