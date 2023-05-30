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В Новосибирске с 3 июня улица Ленина станет пешеходной

30 мая 2023, 06:20
Фото: atas.info
Часть улицы Ленина закроют для транспорта
Часть улицы Ленина в Новосибирске сделают пешеходной. Это связано с празднованием Дня города.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на пресс-центр мэрии, улицу Ленина закроют от автомобильного транспорта с 3 июня по 10 июля. Исключение будет сделано только для машин, задействованных в транспортном обеспечении мероприятий в честь 130-летия Новосибирска. Также по улице Ленина смогут проехать машины «скорой помощи», коммунальных и аварийно-спасательных служб.

Стоит отметить, что улица Ленина уже становилась пешеходной с середины ноября 2022 года по 10 февраля нынешнего года. Это было связано с избранием Новосибирска новогодней столицей России.

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