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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фотографии своих дочерей на выпускном

30 июня 2023, 02:57
Фото: Страница Анны Терешковой "ВКонтакте"
У зама мэра пять детей
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фото своих дочерей с выпускного, поздравив их с завершением обучения.

Фотографии младших дочерей вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой с выпускного были опубликованы в соцсетях чиновницы. Елизавета и Екатерина завершили свое обучение в элитной Гимназии № 1. Об этом рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики муниципалитета.

Терешкова поделилась фотографиями своих дочерей и написала: «Вот и последние выпускницы школы! У них еще столько впереди! Желаю им счастья и удачи, мои родные!».

Известно, что у Анны Терешковой всего пять детей. Ранее вице-мэр также выложила фотографии своих дочерей на последнем звонке.

Дочери Терешковой Дочери Терешковой
Дочери Терешковой
Фото: Анна Терешкова/ВКонтакте

Напомним, что Анна Терешкова, заместитель мэра Новосибирска, получила доход в размере 2 миллионов 455 тысяч рублей за 2021 год. Ее супруг, Дмитрий Терешков, заработал 43 миллиона рублей. В дополнение к недвижимости, они также являются владельцами яхты «Лазурный». В 2022 году декларации сделали анонимными, поэтому это последние данные о доходах чиновницы.

Сколько зарабатывает Анна Терешкова на посту вице-мэра Новосибирска - декларация 2021
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