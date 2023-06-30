Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Фотографии младших дочерей вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой с выпускного были опубликованы в соцсетях чиновницы. Елизавета и Екатерина завершили свое обучение в элитной Гимназии № 1. Об этом рассказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики муниципалитета.
Терешкова поделилась фотографиями своих дочерей и написала: «Вот и последние выпускницы школы! У них еще столько впереди! Желаю им счастья и удачи, мои родные!».
Известно, что у Анны Терешковой всего пять детей. Ранее вице-мэр также выложила фотографии своих дочерей на последнем звонке.
Напомним, что Анна Терешкова, заместитель мэра Новосибирска, получила доход в размере 2 миллионов 455 тысяч рублей за 2021 год. Ее супруг, Дмитрий Терешков, заработал 43 миллиона рублей. В дополнение к недвижимости, они также являются владельцами яхты «Лазурный». В 2022 году декларации сделали анонимными, поэтому это последние данные о доходах чиновницы.