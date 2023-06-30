Напомним, что Анна Терешкова, заместитель мэра Новосибирска, получила доход в размере 2 миллионов 455 тысяч рублей за 2021 год. Ее супруг, Дмитрий Терешков, заработал 43 миллиона рублей. В дополнение к недвижимости, они также являются владельцами яхты «Лазурный». В 2022 году декларации сделали анонимными, поэтому это последние данные о доходах чиновницы.