В Новосибирск приехало более 50 спортсменов из Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Кузбасса, Красноярска, Омской области. Новосибирцы смогли завоевать 4 медали: "золото" и "серебро" в дисциплине "кросс на снегоходах", первое место в кросс-сноубайке в классе "Хобби" и второе место в этой дисциплине в классе "Открытый".