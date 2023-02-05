Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В воскресенье, 5 февраля Новосибирск принимал состязания на снегоходах и сноубайках на призы Кубка федерации мотоциклетного спорта России. Соревнования второй год подряд проходят на территории спортшколы "Технического, экстремального и интеллектуального спорта" на Ключ-Камышенском плато.
В Новосибирск приехало более 50 спортсменов из Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Кузбасса, Красноярска, Омской области. Новосибирцы смогли завоевать 4 медали: "золото" и "серебро" в дисциплине "кросс на снегоходах", первое место в кросс-сноубайке в классе "Хобби" и второе место в этой дисциплине в классе "Открытый".
"Верим, что такие события станут спортивной традицией города Новосибирска", - написала на своей странице в ВК вице-мэр Анна Терешкова.