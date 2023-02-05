atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Новосибирске прошли всероссийские соревнования по гонкам на снегоходах

5 февраля 2023, 10:28
Фото: аккаунт в ВК Анны Терешковой
Зрители с замиранием сердца смотрели на взлетающие вверх тяжелые машины

Всероссийские состязания по снегоход-кроссу прошли в Новосибирске

На Ключ-Камышенском плато, недалеко от ТЭЦ-5, свое мастерство показали лучшие российские представители снегоходного спорта

В воскресенье, 5 февраля Новосибирск принимал состязания на снегоходах и сноубайках на призы Кубка федерации мотоциклетного спорта России. Соревнования второй год подряд проходят на территории спортшколы "Технического, экстремального и интеллектуального спорта" на Ключ-Камышенском плато.

Летом эти спортсмены пересаживаются на мотоциклы
Фото: аккаунт в ВК Анны Терешковой

В Новосибирск приехало более 50 спортсменов из Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Кузбасса, Красноярска, Омской области. Новосибирцы смогли завоевать 4 медали: "золото" и "серебро" в дисциплине "кросс на снегоходах", первое место в кросс-сноубайке в классе "Хобби" и второе место в этой дисциплине в классе "Открытый".

Снегоходный спорт - удовольствие не из дешевых
Фото: аккаунт в ВК Анны Терешковой
"Верим, что такие события станут спортивной традицией города Новосибирска", - написала на своей странице в ВК вице-мэр Анна Терешкова.
Читайте также:
В Новосибирске ввели в эксплуатацию новый ледовый дворец спортаНовосибирцы решили судьбу парка у ЛДС — его назовут «Арена»Прощай Новый год: в Новосибирске разбирают иллюминацию на площади Ленина 3 февраля
#Спорт#Соревнования#Снегоход#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
"Не надо нас злить!": в Новосибирске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ
Вчера, 09:44
"Это градостроительное преступление": архитектор о попытке застройки "Универсама"
Вчера, 10:45
Жительница Новосибирска Зинаида Иост стала мамой в десятый раз
Вчера, 10:21
«Сказали ответят 10 февраля» - сибирячку в коме уже месяц не эвакуируют с Бали
Вчера, 00:01
В Нижней Ельцовке застройщик начал вырубать сосновый лес
Сегодня, 03:16
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
3 февраля 03:00